Росіяни масовано обстріляли дронами один із обласних центрів України: багато поранених
Російські окупанти атакували Запоріжжя.
Росіяни також атакували Запоріжжя. Постраждала інфраструктура та житловий сектор. Також окупанти поранили 15 людей.
Про це йдеться в етері ТСН.
Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів, що обстріли зафіксовано у трьох районах Запоріжжя. Поки поранені лікуються вдома.
У місті був запроваджений графік аварійного відключення світла для промисловості та бізнесу.
«В обласному центрі є і вода, і електрика», — сказав він.
Він наголосив, що там, де зникло світло чи газ, служби уже працюють над відновленням.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ДЕНЬ новини 22 жовтня. РФ ГАТИЛА ПО ЕНЕРГЕТИЦІ! Масштабні руйнування та загиблі!
Нагадаємо, серед постраждалих у Запоріжжі двоє немовлят — 7-місячний хлопчик, якого госпіталізували, та піврічна дитина, яку після отримання допомоги медиків лікуватимуть вдома. Під наглядом лікарів залишився і 13-річний хлопчик.