Росіяни масовано обстріляли один із обласних центрів: люди розповіли, як їм вдалось вижити

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Вихідними Запоріжжя знов опинилося під масованою атакою росіян. Окупанти вдарили по одному з районів міста. Пошкодили понад вісім десятків житлових будинків та дитячий садок. На місці досі працюють комунальні служби.

Про це розповіла кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Спочатку — страшний гул та потужні вибухи. Далі — стовп чорного диму в небі над Запоріжжям. Черговий обстріл росіян містяни зняли на відео.

Люди досі оговтуються після атаки росіян на місто. По Запоріжжю запустили щонайменше сім «Шахедів». Традиційною ціллю окупантів стала цивільна інфраструктура. Цього разу — житлові будинки та дитячий садочок.

Дошкільний заклад потрощено. Дрон влучив прямісінько в будівлю. Її знищено на 80%.

«Це нелюди. Якщо вони будуть казати, що нас звільняють, або що там були наші військові — це неправда», — каже постраждала Оксана.

У сусідньому будинку пошкоджено фасад та балкони. Пані Юлія живе на першому поверсі. В квартирі жодного вцілілого вікна. Під час тривоги, каже, одразу заховалась з дітьми. Це і врятувало усіх від уламків.

Постраждав і приватний сектор. Російське залізяччя влучило прямісінько у житловий будинок. Зайнялась пожежа. На щастя, господарів в цей момент вдома не було.

Сусідка пані Тетяна каже — в момент обстрілу була на роботі. Коли приїхала додому, жахнулась. Потрощено і подвір’я жінки. Та найбільше, зізнається вона, боялась за своїх тварин.

«Кіт був переляканий, кидався. А собаки — нормально», — каже жінка.

Іншого житла в жінки нема, тож тимчасово переселиться до подруги. Вже вдруге її оселю нищать загарбники. В окупації під Бердянськом залишився будинок та все майно.

Загалом внаслідок цієї атаки на Запоріжжя пошкоджено понад 40 житлових будинків.

