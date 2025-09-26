Росіяни масовано обстріляли один із обласних центрів України КАБами та артилерією

Наслідки атаки на Херсон / © Getty Images

У Херсоні вже 8 поранених та одна загибла. Від ранку місто під інтенсивним російським обстрілом — влада просить людей не виходити на вулиці. Воєнні злочинці двічі обстріляли середмістя з артилерії, а на світанку били з авіації. Пошкоджено понад 70 приватних будинків та кілька багатоповерхівок.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук.

На світанку 6 винищувачів упродовж години скинули на Херсон близько півтора десятка КАБів.

«Боже, воно так громихало, я молилася і просила», — каже місцева.

Вгатили по Центральному району — побито 70 приватних та один багатоквартирний будинки.

«Я вийшла подивиться на вікна — дивлюся летить падлюка, я бігом заскочила, а воно –гах! гах!», — каже потерпіла.

Але це був лише початок ранкових вибухів. Згодом воєнні злочинці ще двічі обстріляли середмістя з артилерії. Влучили у маршрутку. Трьох містян з понівеченої маршрутці уже забрала «швидка» — у всіх опіки та вибухові травми. Транспорт знищений.

А місто тим часом продовжувало палати. Не минула й година, як російські військові знову почали гатити з артилерії по середмістю.

«З кожним звуком забігав у ванну. Прилетить, повертався, сідав у крісло. У черговий раз чую летить — забіг у ванну кімнату. Вибух. Мене у ванну закинуло. У кріслі, де сидів, бетон лежить. Якщо б не ховався, а був у кімнаті, то уже покійник. І вся кімната уламками побита», — каже житель Херсона.

Загинула літня жінка, яка в момент атаки була надворі. Ще троє містян зазнали травм у власних квартирах.

Окрім Херсона, російські терористи цього ранку обстріляли селище Білозерка, яке теж постійно під атаками. Сьогодні окупанти знову вдарили по житлових будинках. Повністю згорів автобус. Вогнеборці гасили пожежі під повторними ударами ворога.

