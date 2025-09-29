ТСН у соціальних мережах

Росіяни масовано обстріляли ракетами один із обласних центрів України

Окупанти масовано обстріляли ракетами один із обласних центрів України.

Росіяни масовано обстріляли ракетами один із обласних центрів України

Наслідки атаки на Запоріжжя

Запоріжжя досі оговтується після терору росіян. Ті вдарили по місту в ніч на неділю. Спочатку били «Смерчами», вже під ранок атакували крилатими ракетами «Калібр».

Один ворожий снаряд вгатив у багатоповерхівку. Кількість постраждалих вже сягає майже півсотні, серед них троє дітей.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Дар’я Назарова. Вона з нами наживо.

На місцях, куди вдарили російські терористи, досі розбирають завали. Тривають роботи у дворі багатоповерхівки, куди було влучання.

А у мікрорайоні Бородинський понівечено цілу вулицю, тож там теж працюють комунальники.

У ніч на неділю у місті пролунала серія вибухів. По житловому сектору окупанти вдарили з РСЗВ «Смерч». На потрощеній вулиці один будинок зруйновано повністю. На щастя, власники помешкання вижили.

Росіяни запустили по місту також і крилаті ракети «Калібр». Одна з них вдарила у 9-поверхівку. Тут спалахнула пожежа. Мешканцям довелось вибиратися з палаючих осель через димову завісу.

У Запоріжжі відомо про 49 потерпілих. Люди, які одразу у стані шоку не звертали уваги на свої травми, згодом таки вимушені були звернутись до медиків. В них переважно різані рани, переломи, контузії та отруєння чадним газом. Серед постраждалих троє дітей. Дві людини у тяжкому стані, медики боряться за їхні життя.

