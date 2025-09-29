Росіяни масовано обстріляли ракетами один із обласних центрів України

Наслідки атаки на Запоріжжя

Запоріжжя досі оговтується після терору росіян. Ті вдарили по місту в ніч на неділю. Спочатку били «Смерчами», вже під ранок атакували крилатими ракетами «Калібр».

Один ворожий снаряд вгатив у багатоповерхівку. Кількість постраждалих вже сягає майже півсотні, серед них троє дітей.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Дар’я Назарова. Вона з нами наживо.

На місцях, куди вдарили російські терористи, досі розбирають завали. Тривають роботи у дворі багатоповерхівки, куди було влучання.

А у мікрорайоні Бородинський понівечено цілу вулицю, тож там теж працюють комунальники.

У ніч на неділю у місті пролунала серія вибухів. По житловому сектору окупанти вдарили з РСЗВ «Смерч». На потрощеній вулиці один будинок зруйновано повністю. На щастя, власники помешкання вижили.

Росіяни запустили по місту також і крилаті ракети «Калібр». Одна з них вдарила у 9-поверхівку. Тут спалахнула пожежа. Мешканцям довелось вибиратися з палаючих осель через димову завісу.



У Запоріжжі відомо про 49 потерпілих. Люди, які одразу у стані шоку не звертали уваги на свої травми, згодом таки вимушені були звернутись до медиків. В них переважно різані рани, переломи, контузії та отруєння чадним газом. Серед постраждалих троє дітей. Дві людини у тяжкому стані, медики боряться за їхні життя.

