ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
513
Час на прочитання
2 хв

Росіяни масовано обстрілюють обласний центр Україні: "приліт" у двір будинку та що відомо про жертви

Росіяни атакували дронами Запоріжжя і передмістя. Убито водія автоцистерни, поранено поліцейського, понівечено багатоповерхівку. Подробиці репортажу ТСН.

Запоріжжя

Запоріжжя після обстрілів / © ТСН

Російські терористи продовжують полювати на мирних жителів і цивільний транспорт у Запоріжжі. Напередодні вдень один з ворожих безпілотників вибухнув просто у дворі багатоповерхівки, понівечивши вікна та балкони. В той самий час на під’їздах до міста дрони-камікадзе атакували автоцистерну та поліцейську машину: є загиблий і поранені.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на місці подій.

Обстріл Запоріжжя: росіяни вдарили по спальному району

Подвір’я однієї з запорізьких багатоповерхівок тепер усіяне дрібним склом, а поряд із дитячим майданчиком досі тліють уламки російського «Шахеда». Жителі кажуть: вдень довго чули характерний гул у небі, а потім побачили, як один із дронів почав різко знижуватися.

Пані Вікторія, яка переїхала до Запоріжжя з окупованого Пологівського району ще 2022 року, зізнається: за чотири роки війни звикла багато до чого, але сьогоднішній вибух її паралізував.

Вікторія Горб, постраждала: «Гепнуло так, шо хай Бог милує. Ми 4 роки тут живемо, виїхали з окупації, але сьогодні — це дуже… Не можу досі оговтатися».

Пенсіонерки з сусіднього будинку ледь встигли сховатися. Кажуть: щойно побачили, як БпЛА йде в піке, кинулися до під’їзду.

Валентина Миколаївна, жителька Запоріжжя: «Чула, як гуділо, як збивали, як вибух був. Встигла тільки до під’їзду забігти».

Обстріл Запоріжжя: що відомо про жертви

Окрім житлового сектора та офісних приміщень, росіяни прицільно атакували дороги поблизу обласного центру.

  1. Атака на автоцистерну: ворожий дрон влучив у вантажівку. Водій загинув на місці, його колега дістав поранення.

  2. Удар по поліції: ще один безпілотник поцілив у службове авто правоохоронців. Поліцейського госпіталізували з уламковими пораненнями.

  3. Рекреаційна зона: вибухи зафіксовані й на правому березі міста, в місцях відпочинку містян.

На місцях «прильотів» продовжують працювати комунальні служби та слідчі. Запоріжжя вкотре доводить: ворог воює не з армією, а з кожним, хто намагається просто жити у власному місті.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 19ТСН 19:00 новини 13 березня. ЗЕЛЕНСЬКИЙ приїхав до МАКРОНА! Найсильніша СТРОНГВУМЕН!

Дата публікації
Кількість переглядів
513
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie