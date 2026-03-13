Росіяни масовано обстрілюють обласний центр Україні: "приліт" у двір будинку та що відомо про жертви

Російські терористи продовжують полювати на мирних жителів і цивільний транспорт у Запоріжжі. Напередодні вдень один з ворожих безпілотників вибухнув просто у дворі багатоповерхівки, понівечивши вікна та балкони. В той самий час на під’їздах до міста дрони-камікадзе атакували автоцистерну та поліцейську машину: є загиблий і поранені.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на місці подій.

Обстріл Запоріжжя: росіяни вдарили по спальному району

Подвір’я однієї з запорізьких багатоповерхівок тепер усіяне дрібним склом, а поряд із дитячим майданчиком досі тліють уламки російського «Шахеда». Жителі кажуть: вдень довго чули характерний гул у небі, а потім побачили, як один із дронів почав різко знижуватися.

Пані Вікторія, яка переїхала до Запоріжжя з окупованого Пологівського району ще 2022 року, зізнається: за чотири роки війни звикла багато до чого, але сьогоднішній вибух її паралізував.

Вікторія Горб, постраждала: «Гепнуло так, шо хай Бог милує. Ми 4 роки тут живемо, виїхали з окупації, але сьогодні — це дуже… Не можу досі оговтатися».

Пенсіонерки з сусіднього будинку ледь встигли сховатися. Кажуть: щойно побачили, як БпЛА йде в піке, кинулися до під’їзду.

Валентина Миколаївна, жителька Запоріжжя: «Чула, як гуділо, як збивали, як вибух був. Встигла тільки до під’їзду забігти».

Обстріл Запоріжжя: що відомо про жертви

Окрім житлового сектора та офісних приміщень, росіяни прицільно атакували дороги поблизу обласного центру.

Атака на автоцистерну: ворожий дрон влучив у вантажівку. Водій загинув на місці, його колега дістав поранення. Удар по поліції: ще один безпілотник поцілив у службове авто правоохоронців. Поліцейського госпіталізували з уламковими пораненнями. Рекреаційна зона: вибухи зафіксовані й на правому березі міста, в місцях відпочинку містян.

На місцях «прильотів» продовжують працювати комунальні служби та слідчі. Запоріжжя вкотре доводить: ворог воює не з армією, а з кожним, хто намагається просто жити у власному місті.

