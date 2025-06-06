Росіяни наближаються до Дніпропетровщини: воїни ЗСУ розповіли, що насправді відбувається на фронті

Війна в Україні / © ТСН

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Російська армія наближається до адмінкордонів із Дніпропетровщиною. Окупанти посилили штурми і перекинули свої підрозділи з Курищини, аби витіснити наші війська зі своїх позицій. Співвідношення сил не рівне, кажуть воїни. На одного нашого піхотинця наступає 9 ворожих.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

На Покровському напрямку окупантам залишилися лічені кілометри до адміністративного кордону з Дніпропетровщиною.

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«Спостерігаємо війну з екранів. Наші коптери показують рух ворожої піхоти. На наші позиції намагаються просунутись окупанти і щойно повідомили про те, що бачать ворожі автомобілі. Це значить, що може бути масований штурм», — каже Юлія Кирієнко.

Війна в Україні / © ТСН

Росіяни сунуть піхотою, їдуть технікою або навіть на мотоциклах. Вісімдесят відсотків уражень на передовій здійснюється FPV-дронам або скидами.

«От зараз ми бачимо скільки на цій ділянці фронту працює безпілотників і всі вони направлені для того, щоби знищити росіян, які намагаються уже з всіх боків підійти до наших позицій», — каже Юлія Кирієнко.

«Тактика залишається — продавить мʼясом і мʼясом вони продавлюють», — каже Василь.

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«У день загальна цифра втрат противника в живій силі — це плюс мінус 100 чоловік», — каже «Антлант».

Нищити ворожу піхоту до того, як вона дійде до нашої — рутинна задача воїнів підрозділу «Булава» 72 бригади. На їхній відтинок фронту росіяни стягнули свої підрозділи із Курщини. Аби дотиснути наші війська до адмінмежі з Дніпропетровщиною. І перевага у них значна, кажуть «Чорні запорожці».

На одного нашого піхотинця — 9 ворожих. Але роблять все що в їхніх силах аби втримати лінію зіткнення якомога довше незмінною.

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