Росіяни накрили вогнем один із обласних центрів України: багато вибухів, є загиблі

Херсон / © ДСНС

У Херсоні через масовану атаку росіян загинуло дві людини, 28 осіб отримали травми, серед них 3 дітей.

Окупанти вдарили по житлових районах міста вранці. Рознесли маршрутку, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт та об’єкти інфраструктури.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Росіяни вдарили по Херсону на світанку. Під вогнем опинилися багатоповерхівки та приватні будинки. І це в час коли містяни оговтувалися від дронової атаки напередодні.

У повній темряві рятувальники крізь дим приборкували наслідки обстрілів. Врятували з охоплених вогнем помешкань 2 людей. Зранку росіяни вдарили по цивільних вдруге, цього разу «Градами».

Те, що росіяни от-от можуть накрити вогнем, місцеві зрозуміли, коли почули безпілотник. Жінка каже, дивом врятувалися

«Чоловік був в туалеті, а я ось тут всередині заховалася. Прилетіло раз, а потім повторно», — каже вона.

Під атаку потрапила маршрутка. Там загинула Аріна Дементій — керівниця відділення «Укрпошти». Вона їхала на роботу, коли місто накрили «градами».

Загалом під час цієї атаки поранення отримали понад 20 людей Серед них троє підлітків.

