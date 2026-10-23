Росіяни намагаються відбити втрачені позиції: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію на фронті

Війна в Україні / © ТСН.ua

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18-річні воїни-десантники взяли в полон двох росіян. Це сталося на Олександрівському напрямку, де 95-та бригада разом з іншими підрозділами ДШВ звільнила 26 населених пунктів. Цю операцію вже вважають одним із найуспішніших штурмів року, який здійснили Сили оборони. Окупанти натомість не лише не можуть відновити втрачене, а й масово здаються в полон.

Побачила затриманих росіян спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

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Ситуація на перетині трьох областей та полонені окупанти

На екрані десантники показують, як щойно знищили двох російських солдатів, які намагалися просочитися до них у тил. Це Олександрівський напрямок, де на перетині трьох областей українські воїни ще влітку звільнили 26 сіл. Проте росіяни намагаються хоч трохи відновити втрачене, але марно.

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Військовий: «Йшов дощ, був туман. Противник, використовуючи це, намагався інфільтруватися. Вчора знищили в районі 12 росіян. Сьогодні погода вдень краща, то знищили тільки 5».

А от двох взяли в полон. Їх лише на світанку штурмовики ДШВ вивели з позицій. Як кажуть самі окупанти, здалися одразу. Їх тут двоє, а було 16. Решта загинули.

Полонений окупант: «У мене всі друзі дитинства — всі тут померли».

Ці росіяни з 69-ї російської бригади прикриття 35-ї російської армії Східного округу, яка стоїть навпроти українських десантників. Окупанти визнають: вирішили здатися, бо хотіли вижити.

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Полонений окупант: «Нам сказали, в полон не беруть, одразу розстрілюють. А якщо і візьмуть — поламають, будуть знущатися. І ти сидиш із цією думкою, голодний і не знаєш, що робити. Голодували. Мишей, щурів їли. А що робити? Ловили мишей, щурів, а як по-іншому? Їсти нічого було. І вийти ти не можеш».

Історії окупантів: від росв’язниці та Енгельса — до українського полону

Це зараз їх нагодували українські воїни і навіть перевдягнули. Понад пів року вони провели в окопах, а останні кілька тижнів — геть без їжі, бо російські командири про них просто забули.

Одного з них звати Максим. Родом він із Криму, але все життя проживав у російській Астрахані за півтора тисячі кілометрів від українського кордону. Сюди дістався, бо хотів вийти з в’язниці.

Полонений окупант Максим: «10 років дали за наркотики. За два грами мені дали 10 років. У зв’язку із СВО терміни в Росії дають дуже великі. Створюють усі умови, що ти хочеш-не-хочеш — підпишеш і підеш».

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Другого звати Олександр, і він родом з Енгельса — міста-авіабази, з якої постійно злітають «Тушки», аби стріляти ракетами по Україні. Каже, що мобілізований ще 2022-го, коли самовільно прийшов у військкомат після повістки.

Полонений окупант Олександр: «Прийшла повістка, у військкомат з’явився на збори. У 2022-му розмови були, що в районі 3–6 місяців — і по домах. Розуміння було таке: зараз пошумлять, погримлять і все закінчиться».

Але для цього росіянина все тільки почалося, адже через три роки служби замість обіцяної демобілізації його відправили займати лісосмугу.

Подвиг молодих десантників 95-ї бригади

Як українські десантники 95-ки беруть у полон цих двох росіян — видно на відео. І зробили це геть молоді хлопці. Одному з них 23 роки, іншому — лише 18. Це бійці на позивні «Жук» і «Панда», і це їхній перший штурм.

Десантник «Жук»: «Стояла задача знайти двох, що в тій посадці були. А ми вдобавок ще й двох побачили: двох знищили, двох забрали. Якби дали відпір нам, вони би там і залишилися».

Десантник «Панда»:«А я залітаю в бліндаж на характері! Кидаю дві Ф-ки, починаю стріляти».

Обоє хлопців у Десантно-штурмові війська прийшли пів року тому. Панда — одразу після свого повноліття, а Жук — коли вмовив маму відпустити на війну. І обидва прагнули потрапити саме в 95-ту бригаду.

На Олександрівському напрямку десантники 95-ки продовжують активну оборону. І скромно натякають, шансів у ворога небагато.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СЛЬОЗИ ЩАСТЯ НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ! ВІДЕО З ОБМІНУ | ТСН 17:00 23 жовтня

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