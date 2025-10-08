Росіяни наступають на Дніпропетровщину: що відбувається у селі, до якого наближається фронт

Село на Дніпропетровщині / © ТСН

Росіяни намагаються рухатися Дніпропетровщиною. Люди вимушені кидати свої будинки та вивозити речі. Магазини зачиняються, а їхні власники розпродують товар, доки його не спалили окупанти.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Село, розташоване на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей, важливе для окупанта, щоб розвивати наступ на двох напрямках. Росіяни терором виживають звідси людей.

«Зараз їдемо по селу і бачимо, як в селі, в якому жило біля 10 тисяч людей спорожніло і на вулиці практично неможливо зустріти людину», — зауважує Наталія Нагорна.

Від цього села до фронту залишається 17 кілометрів. Наразі тут всюди спалені машини, побиті будинки та вирви.

Місцевий житель Григорій розповідає, що по селу прилітають і «Шахеди», і ракети і FPV-дрони. Він каже, що з села вже виїхало 80% його мешканців.

Допомогу пораненим цивільним надають військові медики.

«За ці місяці було 4 важких, одна була з важкими опіками», — каже медик.

У селі також складно з продуктами: у магазині порожні полиці. Адміністрація магазину заспокоює — треба просто підвезти товар. Місцеві жителі заледве стримують сльози, бо розуміють — взимку, з холодами та наближенням фронту стане ще важче.

