Росіяни наступають на Гуляйполе: яка ситуація у місті

Евакуація із Гуляйполя / © ТСН

Із прифронтового Гуляйполя поліціянти евакуювали 34 людей. Переважно, це пенсіонери, які до останнього не наважувалися виїжджати.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Туман — сприятлива погода аби спробувати безпечно потрапити до міста, адже на кожному кроці на військові та цивільні авто можуть чатувати російські дрони.

Вивозять людей поліцейські. Діяти треба швидко, щоб не стати мішенню для дрона. Із собою правоохоронці беруть рушницю.

Відстань від міста до окупантів — всього 2 кілометри. Загарбники активно просуваються до Гуляйполя. Попри це, є місцеві, які не хочуть евакуюватись.

Після вмовлянь, літня жінка таки погоджується покинути будинок. Часу на збори обмаль. Із собою до Запоріжжя Наталя Миколаївна бере лише дві сумки, в них документи та пара кофтин. Своїх собак залишає.

На околицях небезпечного міста досі лишаються люди. Більшість не наважуються кинути господарство.

Через небезпеку в місто більше не їздять волонтери. Продуктів, кажуть пенсіонери, ледь вистачає.

Зараз Гуляйпільський напрямок — один з найскладніших. Щодня росіяни десятки разів атакують українські села.

Серед евакуйованих пенсіонери, маломобільні та самотні. Загалом цього разу поліцейським вдалось вивезти 34 жителів.

У прифронтовому Гуляйполі досі залишається близько 400 місцевих. Їх закликають не ризикувати життям і виїжджати, поки це можливо. Якщо потрібна допомога з евакуацією — дзвонити на 102.

