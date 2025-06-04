Росіяни наступають на Костянтинівку: військові ЗСУ відверто розповіли про нову тактику окупантів

Росіяни наступають на Донеччині / © ТСН

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Костянтинівка в облозі ворожих дронів. Росіяни оточують місто з трьох сторін і атакують будь-який рухомий об’єкт, без розбору. І військову техніку, і цивільний транспорт. І це — без урахування щоденних авіаударів та постійних артилерійських обстрілів. За таких обставин доправляти українським піхотинцям на передній край боєприпаси, їжу, воду, проводити ротації дуже складно.

Про це йдеться в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

З трьох сторін одночасно у бік Костянтинівки нині тиснуть сили щонайменше трьох рашиських загальновійськових армій.

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«Вони — завжди штурмують! Завжди штурмують і завжди в них є сили. І, просто — вони по всьому напрямку штурмують і де вони — ну, в них шось виходить, туди вони закидують сили. В нас на Часовом Яру у них, ну — не сильно виходить. Саме більше це працює ствольна артилерія! Це так — вони не жаліють снаряди по наc», — каже «Турист», заступник командира батальйону 24 ОМБр ім. короля Данила.

На відстані від 12 до 16 кілометрів від Костянтинівки, на півкола, московити зосередили дуже велике угруповання військ й щоденно женуть вперед — величезну кількість одноразових особин, з автоматами. І це не враховуючи дистанційної авіаційної підтримки. КАБи вибухають навколо Костянтинівки та у самому місті десятками.

Але головна проблема це — дрони. Ворожі FPV залітають у тил на відстань до 20 кілометрів, хоча насправді, трапляється, що і глибше. Ударні крила летять до півсотні кілометрів. Й часто на недосяжній для стрілецької зброї висоті.

Костянтинівка / © ТСН

Від початку весни ворожі БПЛА-камікадзе на оптоволокні стали справжньою проблемою. Єдина їм протидія — фізичне знищення. Адже жоден РЕБ такі дрони не загальмує. Але трапляються, просто неймовірні виключення, запевняє «Хитрий», колишній розвідник а нині член екіпажу наземних роботизованих комплексів 93 механізованої бригади.

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«Пацани наші виходили, чекали машину. Мимо них пролетів FPV, десь два метри над землею. Один вискочив, перервав оптоволокно. Руками порвав», — каже «Хитрий», військовослужбовець взводу наземних роботизованих комплексів 93 ОМБр «Холодний Яр».

Наші воїни дронами, звісно теж працюють. І розвідувальними, і FPV, і багато — важкими нічними бомберами. Саме за допомоги безпілотників, українці зупиняють ворожі штурми, мінують потенційні шляхи наступу ворога, залітають у тили — руйнуючи склади, замасковану техніку й схованки окупантів.

Та, вочевидь, противник таки спромігся зробити щонайменше кількісний стрибок у застосуванні фронтових БПЛА. Адже атакують рашисти дронами — і передній край, й ближні тили цілодобово й безперервно. Вся Костянтинівка, а надто її південно-східна частина нині оповита ворожим оптоволокном, ніби павутинням.

Навколо Костянтинівки рашисти фактично створили суцільну червону, приблизно 13 кілометрову, зону, де будь-яке пересування — це рулетка, з шансами вижити 50 на 50.

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Головна ціль кремлівців, ймовірно — не скільки житлові споруди й цивільні, (хоча і КАБи, і дрони, й артилерія гатять по місту безперервно), а — логістика. Тобто шляхи сполучення тилу з передовою. За таких обставин саме повітряні безпілотники й наземні роботи, перетворюються на головний інструмент війни.

«Зараз дійсно війна дронів! Дрони збивають дрони. Дрони збивають техніку, як і наземні дрони. Так і FPVшкі, тобто: все що зараз літає — їздить — дистанційно», — каже «Дрім», командир відділення наземних роботизованих систем 93 ОМБр «Холодний Яр».



Але без піхоти на передньому краї тримати фронт принаймні поки все ще неможливо, визнають українські оператори БПЛА. Натомість, спростити роботу побратимам-піхотинцям, завдяки дронам — цілком реально.

«Основна задача, зменшити присутність і задіяність піхотинця! Оця парадигма: контактний бій це скандал — ну, це правильний підхід! Засобами БПЛА, наземними роботизованими комплексами, ми маємо зробити так, щоби піхотинець взагалі не мав контактного бою», — каже «Док», командир окремої служби БПЛА.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Костянтинівка В ОБЛОЗІ! В ТЕ, що ВІДБУВАЄТЬСЯ В МІСТІ неможливо ПОВІРИТИ!