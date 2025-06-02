Росіяни наступають на ще одне місто: військові відверто розповіли про тактику окупантів

Росіяни наступають на Донеччину / © ТСН

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Росіяни четвертий рік намагаються заскочити у місто Сіверськ на Донеччині. Ворожі атаки тут відбуваються щоденно. І третій рік поспіль воїни 54-ої механізованої бригади й зокрема батальйону «К2» не дають рашистам здійснити задумане.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Ворожа авіація — штурмова й бомбардувальна, третій рік поспіль методично й щодалі, то більше, перетворює колись майже 11-ти тисячне українське місто на суцільну руїну.

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«Вони просто руйнують. У них метод такий: знищувати — знищувати! Це не якісь там точкові ураження, а вони просто накривають все підряд», — каже Технік», сапер екіпажу ударних БПЛА батальйону «К2» 54 ОМБр.

Московитські ударні дрони-камікадзе будь-яке сполучення з містом перетворили на справжню рулетку. З абсолютно непередбачуваним результатом. Та вони все одно їдуть. Пілоти батальйону «К2», 54-ої механізованої бригади — у напрямку Сіверська, де третій рік поспіль стримують ворожу навалу й не дають московитам просунутись у напрямку Слов’янська з Краматорськом.

Росіяни обстрілюють Донеччину / © ТСН

Ворожі штурми, у напрямку Сіверська, відверто каже «Коливан», тут явище мало не буденне. Але для московитів і малорезультативне.

«Гриня» припускає, що саме на Сіверському напрямку московити вперше почали застосовувати для штурмів мотоцикли. Адже з’явилися ворожі байкери з автоматами на їх відтинку, каже пілот важкого українського бомбера, понад рік тому.

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«У нас вони постійно, якусь тактику змінюють, дуже такий хитрий — підступний ворог, який постійно щось змінює у своїй тактиці наступу», — каже «Гриня», зовнішній пілот ударних БПЛА батальйону «К2» 54 ОМБр.



Аби всі — найпідступніші ворожі тактики, закінчувалися для рашистів знищенням.

Щоночі екіпажі бомберів батальйону «К2» готують своїх «Кажанів» до стартів. Часто — просто під ворожим вогнем.

Замінувати найретельніше всі можливі шляхи й стежки, якими потенційно може спробувати пролізти ворог, їх безперервна планова робота. Саме, мінування з повітря, визнає «Технік», сапер бойового екіпажу батальйону «К2», тепер — єдина можливість встановити для ворога вибухові пастки, не наражаючи на небезпеку бійців.

«Вручну вже не помінуєш! Це занадто ризиковано, не хочуть ризикувати особовим складом. Тому, це в принципі — єдиний, тут нема альтернативи, ми мінуємо саме з дронів», — каже «Технік», сапер екіпажу ударних БПЛА батальйону «К2» 54 ОМБр.



Вони для ворога — дуже серйозна загроза. Тому дуже часто трапляється, що московити влаштовують полювання за українськими важкими бомберами просто у повітрі.

Зазвичай, розповідають пілоти 54 механізованої, вони літають, мінують й бомбардують противника темною порою. Але, коли московити штурмують позиції побратимів-піхотинців, «Кажани» здіймаються у небо, незважаючи на пору доби.

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Тим більше, зізнається «Коливан», командир бойової групи ударних бомберів батальйону «К2», гинуть російські штурмовики, що на техніці, що на мотоциклах, що у схованках поміж руїн — однаково вправно.

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