Росіяни наступають на ще одне велике місто України: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію

Військові розповіли про ситуацію в Костянтинівці / © ТСН.ua

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У Донецькій області росіяни перетворюють на руїни місто Костянтинівку. Лінія фронту зараз розташована на відстані від 10 до 15 кілометрів, залежно від напрямку, але сучасні ворожі засоби ураження роблять життя в номінально тиловому місті нестерпним уже тепер.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

На північно-східному від Костянтинівки фланзі понад рік поміж руїн Часового Яру стримують ворожу навалу і не дають московитам просунутися на захід захисники 24-ї ОМБр імені короля Данила. Щоб і надалі тримати ворога на відстані, воїнам дуже потрібні дрони й засоби радіоелектронної боротьби.

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QR-код збору / © ТСН

«Ми це все бачили. Ми це все бачили в Бахмуті! Ми це все бачили в Часовому Ярі. Ми це все дуже добре бачили в Покровську і решті міст, яких уже зараз майже не існує», — каже Олег Петрасюк, військовослужбовець 24-ї ОМБр ім. короля Данила.

Росіяни знищують місто КАБами. Не було дня, щонайменше від початку весни, каже Ілля, місцевий будівельник, щоб місто по кілька разів на добу не здригалося від потужних вибухів. Але розбирають рашисти Костянтинівку і вбивають місцевих жителів не лише авіаційними бомбами.

«Основний засіб — це КАБи, да. Але основна несподіванка, яка може на тебе чекати, коли ти її не чекаєш — це дрони на оптоволокні», — каже Олег Петрасюк, військовослужбовець 24-ї ОМБр ім. короля Данила.

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На травневому сонці оптоволоконний дріт виблискує буквально на кожному кроці в місті. Ворожі дрони, кажуть місцеві жителі, в їхньому місті тепер гостюють та атакують цілодобово.

Проти дронів на оптоволокні не спрацьовує жоден РЕБ. Та й не має станцій радіоелектронного захисту на будинках цивільних. Але і виїжджати з міста більшість не хоче.

Костянтинівка / © ТСН

Ось діалог з однією з жінок:

«У мене хвора дитина і мені треба гроші заробляти. А в Україні мені ніхто не заплатить».

«А якщо, не дай Бог, кацапи прийдуть?»

«А що зміниться в моєму житті?!»

У місті постійно лунають автоматні черги — це намагаються збивати дрони. Від початку травня лінія фронту трохи наблизилася до Костянтинівки з південного заходу, з боку Покровська. Водночас південніше — в районі Торецька та північно-східніше поміж руїн Часового Яру — щоденні штурми московитів українські воїни відверто титанічними зусиллями, але зупиняють.

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«Вони завжди штурмують! Завжди штурмують і завжди в них є сили. І просто вони по всьому напрямку штурмують, і де вони — ну, в них шось виходить, туди вони закидують сили. У нас на Часовому Ярі у них ну не сильно виходить. Бачите, стоїть! Вони ще рік назад мали Часік взяти — не получається! Не даємо їм пройти! І тому у них нічого тут не виходить», — каже «Турист», заступник командира батальйону 24-ї ОМБр ім. Короля Данила.

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