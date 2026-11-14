Росіяни не мали мандату: Зеленський розкрив несподівані деталі переговорів

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський розповів про результати тристоронніх переговорів України, США і РФ в Абу-Дабі 10-11 листопада. Ключовими темами були обмін військовополоненими, енергетичне перемир’я, розблокування Чорного моря та підготовка зустрічі лідерів.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

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За словами Зеленського, найамбітнішою гуманітарною метою був обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Київ підтримав цю пропозицію, а американській делегації після візиту до Москви вдалося домовитися про масштабний обмін. Наразі йдеться про орієнтовну кількість у 1200–1300 осіб.

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Окремо президент наголосив на важливості залучення Європи до переговорного процесу.

«Наступного разу Європа буде не в сусідній кімнаті, як це було в Абу-Дабі, а за одним столом переговорів. У нас буде спільний порядок денний. Американці поїхали і з цією пропозицією до Москви. Всі сторони це погодили», — заявив Зеленський.

Зеленський розповів, що попросив європейських партнерів до кінця листопада визначитися, хто представлятиме їхні інтереси.

«Я не хочу розділення Європи через цей вибір і не хочу, щоб Україна несла за це відповідальність, тому що ми залежимо від європейської підтримки, а значить від європейської єдності», — наголосив український лідер.

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За його словами, ще одним важливим питанням була пропозиція енергетичного перемир’я. Однак російська делегація заявила, що не має повноважень ухвалювати рішення з цього приводу.

«Ми бачимо і небажання. Так само, як і будь-яке інше припинення вогню не обговорювалось в деталях. Рускіє сказали: „Вирішуйте це з Путіним“», — зазначив Зеленський.

Своєю чергою, українська делегація у відповідь наголосила: якщо остаточне рішення залежить від російського диктатора, необхідно організувати зустріч лідерів. Представники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушила до Москви, щоб обговорити це питання з Путіним. Втім, «фюрер» особисто не підтримує припинення вогню.

«На сьогодні є те, що є. Припинення вогню не підтримує особисто Путін», — підсумував Зеленський.

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