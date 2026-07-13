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Росіяни обстріляли багатоповерхівку в обласному центрі України: є загиблі та поранені
Російські окупанти вдарили реактивним «шахедом» по багатоповерхівці в Запоріжжі, зруйнувавши квартири між 3 та 4 поверхами. Загинули дві пенсіонерки, 11 людей поранено.
У Запоріжжі росіяни реактивним «Шахедом» по-звірськи вдарили по житловій багатоповерхівці. Він вибухнув між 3 та 4 поверхами будівлі. Рятувальники ДСНС до самого ранку запекло боролися з вогнем. На місці трагедії загинуло двоє жінок, 11 осіб отримали травми.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.
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Довкола зруйнованого будинку стоять налякані люди. Мешканці багатоповерхівки у розпачі чекають на бодай якусь інформацію про своїх сусідів, які просто не встигли вчасно вискочити з палаючого будинку. Надзвичайники під щільним задимленням намагаються приборкати полум’я, аби нарешті пробратися до вщент зруйнованих квартир. Прямо під час гасіння від будівлі з гуркотом відвалюється та падає вниз величезна частина пошкодженого поверху.
Антоніна, мешканка Запоріжжя: «Було дуже страшно, просто поруч ось це все сталося. Пролунав такий потужний звук, що я спочатку подумала, ніби це балістика. В мене тут дуже багато знайомих живуть у цьому будинку. Тут на 4-му поверсі справа живе Ніна Панченко — я просто її добре знаю по району, і зараз навіть не знаю, як вона там і що з нею».
Пані Антоніна після тривалих спроб таки змогла додзвонитися своїй знаймомій. З’ясувалося, що жінку встигли вчасно евакуювати та винести з вогню рятувальники.
Від потужного нічного вибуху здригнувся цілий район міста. Довкола палаючої багатоповерхівки продовжують масово збиратися шоковані люди. На місце трагедії прибігли і сусідки — дві Олени. Жінки живуть у будинку навпроти: у їхніх квартирах від вибухової хвилі повністю вилетіли вікна та посипалися балкони, але, як кажуть самі запоріжанки, вони обійшлися малою кров’ю. Проте зізнаються, що за рідне місто в них сильно болить душа.
Будинок вигорів вщент: суцільна діра замість квартир
Рятувальникам ДСНС вдалося остаточно приборкати вогонь тільки під ранок. Кадри репортажу фіксують, що ця частина будинку тепер повністю не придатна для життя.
Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Цілу ніч рятувальники мужньо боролися з вогнем, і, як ми бачимо, зранку також триває ліквідація наслідків цього цинічного удару. Замість третього та четвертого поверхів тепер зяє суцільна діра, а сама будівля зсередини вигоріла вщент».
Масштаби масштабних руйнувань у житловому кварталі оперативно прокоментували у місцевій районній адміністрації.
Ольга Сівова, голова Дніпровської районної адміністрації міста Запоріжжя: «Внаслідок обстрілу наразі пошкоджено 9 багатоповерхівок. Також суттєво постраждали будівлі Райффайзен Банку, ПриватБанку, дитячий садочок та відділення Червоного Хреста. Як ми чітко бачимо на цьому будинку, постраждав четвертий під’їзд — там абсолютно всі 12 квартир повністю пошкоджені».
Сусіди з навколишніх будинків з жахом розповідають, що вночі на власні очі бачили, як одразу після вибуху та прильоту «шахеда» налякані люди від безвиході просто вистрибували з вікон низьких поверхів, аби врятуватися від охопленої полум’ям пастки та пожежі.
Росія вбила двох жінок
Один із мешканців понівеченого під’їзду на ім’я Фелікс досі перебуває у глибокому шоковому стані. Чоловік дивом врятувався разом зі своєю літньою матір’ю.
Фелікс, постраждалий від російської атаки містянин: «Я спокійно спав на ліжку зі своєю маленькою собачкою. Мама у мене у сусідній кімнаті спала — їй 86 років. Ну, мене миттєво завалило вибитим склом. Що робити — піднялися швидко, я взяв собаку, забрав маму, і ми як були вийшли на двір. Побачили, що сусідній під’їзд уже весь у полум’ї. Рятувальники приїхали дуже швидко, дякуємо їм велике. Одразу почали витягувати людей з вогню. Ну, поки що шок, поки ми ледве відійшли від цього всього».
На превеликий жаль, цей жорстокий нічний удар росіян забрав життя двох літніх жінок-пенсіонерок. Їхні бездиханні тіла бійцям ДСНС вдалося дістати з-під завалів будівельних конструкцій тільки ближче до ранкових годин.
Серед постраждалих також перебуває 15-річний хлопець — наразі підліток у тяжкому стані перебуває в лікарні під наглядом медиків. На місці кривавої атаки з ночі безперервно працюють і комунальні служби міста. Робітники оперативно затуляють пошкоджені вікна у навколишніх багатоповерхівках та забивають віконні прорізи у постраждалій нежитловій будівлі. Ліквідація наслідків триває.
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