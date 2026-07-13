Росіяни обстріляли багатоповерхівку в обласному центрі України: є загиблі та поранені

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ДСНС

Реклама

У Запоріжжі росіяни реактивним «Шахедом» по-звірськи вдарили по житловій багатоповерхівці. Він вибухнув між 3 та 4 поверхами будівлі. Рятувальники ДСНС до самого ранку запекло боролися з вогнем. На місці трагедії загинуло двоє жінок, 11 осіб отримали травми.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Війна в Україні: що відомо про нову атаку на Запоріжжя

Довкола зруйнованого будинку стоять налякані люди. Мешканці багатоповерхівки у розпачі чекають на бодай якусь інформацію про своїх сусідів, які просто не встигли вчасно вискочити з палаючого будинку. Надзвичайники під щільним задимленням намагаються приборкати полум’я, аби нарешті пробратися до вщент зруйнованих квартир. Прямо під час гасіння від будівлі з гуркотом відвалюється та падає вниз величезна частина пошкодженого поверху.

Реклама

Антоніна, мешканка Запоріжжя: «Було дуже страшно, просто поруч ось це все сталося. Пролунав такий потужний звук, що я спочатку подумала, ніби це балістика. В мене тут дуже багато знайомих живуть у цьому будинку. Тут на 4-му поверсі справа живе Ніна Панченко — я просто її добре знаю по району, і зараз навіть не знаю, як вона там і що з нею».

Пані Антоніна після тривалих спроб таки змогла додзвонитися своїй знаймомій. З’ясувалося, що жінку встигли вчасно евакуювати та винести з вогню рятувальники.

Від потужного нічного вибуху здригнувся цілий район міста. Довкола палаючої багатоповерхівки продовжують масово збиратися шоковані люди. На місце трагедії прибігли і сусідки — дві Олени. Жінки живуть у будинку навпроти: у їхніх квартирах від вибухової хвилі повністю вилетіли вікна та посипалися балкони, але, як кажуть самі запоріжанки, вони обійшлися малою кров’ю. Проте зізнаються, що за рідне місто в них сильно болить душа.

Будинок вигорів вщент: суцільна діра замість квартир

Рятувальникам ДСНС вдалося остаточно приборкати вогонь тільки під ранок. Кадри репортажу фіксують, що ця частина будинку тепер повністю не придатна для життя.

Реклама

Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Цілу ніч рятувальники мужньо боролися з вогнем, і, як ми бачимо, зранку також триває ліквідація наслідків цього цинічного удару. Замість третього та четвертого поверхів тепер зяє суцільна діра, а сама будівля зсередини вигоріла вщент».

Масштаби масштабних руйнувань у житловому кварталі оперативно прокоментували у місцевій районній адміністрації.

Ольга Сівова, голова Дніпровської районної адміністрації міста Запоріжжя: «Внаслідок обстрілу наразі пошкоджено 9 багатоповерхівок. Також суттєво постраждали будівлі Райффайзен Банку, ПриватБанку, дитячий садочок та відділення Червоного Хреста. Як ми чітко бачимо на цьому будинку, постраждав четвертий під’їзд — там абсолютно всі 12 квартир повністю пошкоджені».

Сусіди з навколишніх будинків з жахом розповідають, що вночі на власні очі бачили, як одразу після вибуху та прильоту «шахеда» налякані люди від безвиході просто вистрибували з вікон низьких поверхів, аби врятуватися від охопленої полум’ям пастки та пожежі.

Реклама

Росія вбила двох жінок

Один із мешканців понівеченого під’їзду на ім’я Фелікс досі перебуває у глибокому шоковому стані. Чоловік дивом врятувався разом зі своєю літньою матір’ю.

Фелікс, постраждалий від російської атаки містянин: «Я спокійно спав на ліжку зі своєю маленькою собачкою. Мама у мене у сусідній кімнаті спала — їй 86 років. Ну, мене миттєво завалило вибитим склом. Що робити — піднялися швидко, я взяв собаку, забрав маму, і ми як були вийшли на двір. Побачили, що сусідній під’їзд уже весь у полум’ї. Рятувальники приїхали дуже швидко, дякуємо їм велике. Одразу почали витягувати людей з вогню. Ну, поки що шок, поки ми ледве відійшли від цього всього».

На превеликий жаль, цей жорстокий нічний удар росіян забрав життя двох літніх жінок-пенсіонерок. Їхні бездиханні тіла бійцям ДСНС вдалося дістати з-під завалів будівельних конструкцій тільки ближче до ранкових годин.

Серед постраждалих також перебуває 15-річний хлопець — наразі підліток у тяжкому стані перебуває в лікарні під наглядом медиків. На місці кривавої атаки з ночі безперервно працюють і комунальні служби міста. Робітники оперативно затуляють пошкоджені вікна у навколишніх багатоповерхівках та забивають віконні прорізи у постраждалій нежитловій будівлі. Ліквідація наслідків триває.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 13 ЛИПНЯ | РОЗСЛІДУВАННЯ по ВИШНЕВОМУ! НОВІ ШТРАФИ ПДР! ЧЕКАЙТЕ на СПЕКУ з ГРОЗАМИ

Новини партнерів