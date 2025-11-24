ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
88
1 хв

Росіяни обстріляли Дніпро: що відомо про наслідки влучання та потерпілих

Російські окупанти вдарили дронами по Дніпру, є руйнування та потерпілі.

Анастасія Невірна
Дніпро

Дніпро / © ТСН

На місці нічної атаки у середмісті Дніпра продовжують працювати комунальні служби та мешканці, ліквідовуючи наслідки влучання російських дронів. Як передає кореспондентка ТСН Анастасія Невірна, найбільших руйнувань зазнала одна з п’яти пошкоджених багатоповерхівок.

«У ній потрощені балкони щонайменше з 1 по 4 поверхи. Чи можна це відновити і в які терміни — визначатимуть експерти,» — повідомляє кореспондентка.

Що відбувається на місці атаки

Незважаючи на значні руйнування, протягом доби вдалося здійснити низку невідкладних робіт. Усі вибиті вікна у квартирах вже залатані фанерою або затягнуті плівкою, щоб хоч якось утеплити оселі перед настанням холодів. Наступним етапом стане закриття пошкоджених блоків у під’їздах.

Комунальники та мешканці вже завершили розбір понівечених конструкцій та вивезли тони уламків та сміття з прилеглої території. Потрощене майно та вибиті рами, що лежали на землі, були оперативно прибрані.

Постраждалі у лікарні: загрози життю немає

Щодо постраждалих, то з шістнадцяти поранених, серед яких були і діти, наразі у лікарнях залишаються двоє дорослих. Їхній стан медики оцінюють як середній. Лікарі запевняють, що загрози життю госпіталізованих немає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН! НОВИНИ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ. ПОНЕДІЛОК, 24 ЛИСТОПАДА

88
