Росіяни обстріляли лікарню у Білій Церкві: загинула тяжкохвора пацієнтка

Біла Церква / © ТСН

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Росіяни у ніч проти 23 червня також атакували місто Біла Церква на Київщині. Там через російський обстріл загинула жінка.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

Місцеві кажуть, що такої страшної ночі вони не пам’ятають від самого початку повномасштабної війни. Через російський обстріл у центрі Білої Церкви частина будинків залишилась без вікон. Найбільше постраждала клініка та готель.

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Місцеві кажуть, що по центру міста було 5-6 «прильотів» «Шахедів».

«Там лікарня, поліклініка, готель», — каже жителька Білої Церкви.

Також постраждала будівля готелю у місті.

«У Білій Церкві ворожим обстрілом повністю зруйноване приміщення приватної лікарні. На жаль, там загинула жінка. Коли рятувальники виносили тяжкохворих пацієнтів, стався повторний обстріл. Двоє рятувальників отримали травми різного ступеня тяжкості. Вони зараз у лікарнях. 6 людей було винесено з лікарні, одна жінка загинула», — каже речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.

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Жінка була лежачою хворою. На жаль, її швидка не встигла забрати через російський обстріл.

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Нагадаємо, росіяни у ніч проти 23 червня масовано атакували Київ «Шахедами» та балістичними ракетами. Відомо про 7 загиблих, є багато потерпілих.