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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Росіяни обстріляли лікарню в обласному центрі: кількість потерпілих стрімко зростає - нові страшні подробиці

Російські війська вдарили керованою авіабомбою з реактивним двигуном по міській лікарні у Харкові: постраждали 73 людини, евакуйовано понад 200 пацієнтів.

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Росіяни атакували Харків

Росіяни атакували Харків / © ДСНС

У Харкові внаслідок нічної російської атаки постраждали 73 людини. Авіабомба поцілила в перехід між корпусами міської лікарні. У медзакладі потрощило відділення, вибило сотні вікон та пошкодило фасад. Руйнувань також зазнали ще один лікувальний заклад, лабораторія та 10 багатоквартирних будинків. Серед потерпілих — пацієнти, лікарі та місцеві жителі. У більшості діагностували гостру реакцію на стрес.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Прицільний вибух у розпал ночі та евакуація кардіології

Авіаудар стався близько пів на четверту ранку, коли люди ще спали. Бомба вибухнула між житловими багатоповерхівками та корпусами міської лікарні. Ударною хвилею в 10 навколишніх будинках винесло рами та повибивало шибки.

Тетяна, мешканка пошкодженого будинку: «Спала. Потім прокинулася раптово, бо вікно опинилося поруч зі мною, впало. Вогонь був якийсь... Ой, налякалася».

В епіцентрі влучання опинилася і міська лікарня. У цей час у корпусах перебували понад 200 пацієнтів — переважно літні люди, пацієнти кардіології та маломобільні хворі після інфарктів. Коли пролунала тривога та зникло світло, медперсонал у темряві організував евакуацію. Багатьом надавали допомогу через пережитий стрес.

Валентина Яковлєва, старша медсестра другого неврологічного відділення: «Усе розбите, все вибите, кругом усе понівечене. Дякувати Господу, що ніхто не постраждав, вони встигли вийти з палат. Ну, там, де уламками у когось рука, у когось нога трішки, а так серйозного нічого».

Що кажуть у лікарні

Боєприпас розірвався просто в переході між корпусами медзакладу. Вибуховою хвилею винесло понад дві сотні вікон, потрощило двері та фасад. Аби хворі не залишалися у розбитих і холодних палатах, більш ніж 220 пацієнтів каретами швидкої оперативно перевезли до інших лікарень міста. Сама ж будівля зазнала серйозних пошкоджень, хоча коштовне обладнання для порятунку інфарктних хворих дивом уціліло.

Ольга Романенко, директорка лікарні: «Тобто ангіографи у нас цілі, рентгенапарат, УЗД-апарати, в реанімації монітори і все обладнання. Нам тільки треба допомога, щоб закрити вікна, тому що наближаються холода, і ми відновимо роботу лікарні. Ми приймаємо 24/7 пацієнтів з гострим інфарктом. Таких пацієнтів у нас на рік більше тисячі».

Росіяни вдарили по Харкову авіабомбою з реактивним двигуном

Слідчі та криміналісти зафіксували черговий воєнний злочин армії РФ. З місця вибуху вилучили рештки боєприпасу.

Валерія Чиріна, речниця Харківської обласної прокуратури: «Попередньо ми можемо говорити, що збройні сили Російської Федерації застосували керовану авіаційну бомбу з реактивним двигуном. Відповідно до технічних характеристик, її дальність польоту може сягати до двохсот кілометрів. Припускаємо, що авіаційний удар було завдано з окупованої території України, а саме з території Луганської області».

Нічна атака суттєво вдарила й по життєдіяльності Харкова. Через пошкодження енергетичних об'єктів у місті частково зникло тепло та гаряча вода. Перепади напруги паралізували наземний електротранспорт — на окремих маршрутах тролейбуси довелося замінити автобусами. У метрополітені відчутно збільшилися інтервали між поїздами, через що на платформах виникла тиснява. Аварійні та комунальні служби працюють у посиленому режимі, щоб повернути світло і тепло та відновити рух транспорту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 3 ЛИСТОПАДА! АТАКОВАНА ЕНЕРГЕТИКА! ЖАХ у КОМИШУВАСІ! ЩО СТАЛОСЬ на БОРЩАГІВЦІ?

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