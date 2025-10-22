Росіяни обстріляли центр міста: багато загиблих та постраждалих — нові подробиці

Удар по Новгород-Сіверському

Реклама

Російські окупанти напередодні обстріляли Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Там 4 людей загинули, ще 11 — поранені. Це була масована атака безпілотниками та реактивними системами залпового вогню. Цілили — в цивільних, оскільки били в центр міста: по лікарні, стадіону та парку. Пошкоджені авто, школи, квартири, один приватний дім згорів. Загалом було 20 ударів, один за одним. Зараз Новгород-Сіверський — без світла

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Після масованої атаки на обʼєкти інфраструктури — Новгород-Сіверський, Корюківка, Семенівка досі без електропостачання, вода там подається по графіку, загалом в області діють графіки відключень — як погодинні, так і аварійні. Мережі перевантажені ще і через складну ситуацію в інших областях.

Реклама

Жителям Чернігова вже відновили електроенергію у домівках, але містяни скаржаться на низьку напругу у мережі. Люди кажуть, що холодильники та інша побутова техніка вимикаються автоматично

По всі області розгорнуті «пункти незламності» та польові кухні. Місцями навіть є діжки з водою про всяк випадок.

У Чернігові досі працюють лише два тролейбусні маршрути. Всі решта тролейбуси замінено на автобуси. Садочки вже відновили свою роботу, школи здебільшого по всій області через постійні обстріли працюють онлайн. У лікарні в Чернігові не госпіталізують планових пацієнтів, лише в екстрених випадках. Мобільний звʼязок в області відновлено на 90 відсотків, вчора тут паралельно з місцевими працювали і аварійні бригади з Києва.

Загалом ситуація в області складна. За жовтень над Чернігівщиною пролетіло понад тисячу дронів. А обʼєкти інфраструктури ворог атакує масовано та підступно, одночасно с одне місце запускає по кілька дронів чи ракет



Також у лікарні перебуває 10-річний хлопчик, який постраждав через обстріли Новгород-Сіверського. Його стан важкий, проте стабільний.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ДЕНЬ новини 22 жовтня. РФ ГАТИЛА ПО ЕНЕРГЕТИЦІ! Масштабні руйнування та загиблі!