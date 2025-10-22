ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
2 хв

Росіяни обстріляли центр міста: багато загиблих та постраждалих — нові подробиці

Росіяни масовано атакували центрі міста на Чернігівщині.

Автор публікації
Фото автора: Валентина Доброта Валентина Доброта
Росіяни обстріляли центр міста: багато загиблих та постраждалих — нові подробиці

Удар по Новгород-Сіверському

Російські окупанти напередодні обстріляли Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Там 4 людей загинули, ще 11 — поранені. Це була масована атака безпілотниками та реактивними системами залпового вогню. Цілили — в цивільних, оскільки били в центр міста: по лікарні, стадіону та парку. Пошкоджені авто, школи, квартири, один приватний дім згорів. Загалом було 20 ударів, один за одним. Зараз Новгород-Сіверський — без світла

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

Після масованої атаки на обʼєкти інфраструктури — Новгород-Сіверський, Корюківка, Семенівка досі без електропостачання, вода там подається по графіку, загалом в області діють графіки відключень — як погодинні, так і аварійні. Мережі перевантажені ще і через складну ситуацію в інших областях.

Жителям Чернігова вже відновили електроенергію у домівках, але містяни скаржаться на низьку напругу у мережі. Люди кажуть, що холодильники та інша побутова техніка вимикаються автоматично

По всі області розгорнуті «пункти незламності» та польові кухні. Місцями навіть є діжки з водою про всяк випадок.

У Чернігові досі працюють лише два тролейбусні маршрути. Всі решта тролейбуси замінено на автобуси. Садочки вже відновили свою роботу, школи здебільшого по всій області через постійні обстріли працюють онлайн. У лікарні в Чернігові не госпіталізують планових пацієнтів, лише в екстрених випадках. Мобільний звʼязок в області відновлено на 90 відсотків, вчора тут паралельно з місцевими працювали і аварійні бригади з Києва.

Загалом ситуація в області складна. За жовтень над Чернігівщиною пролетіло понад тисячу дронів. А обʼєкти інфраструктури ворог атакує масовано та підступно, одночасно с одне місце запускає по кілька дронів чи ракет

Також у лікарні перебуває 10-річний хлопчик, який постраждав через обстріли Новгород-Сіверського. Його стан важкий, проте стабільний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ДЕНЬ новини 22 жовтня. РФ ГАТИЛА ПО ЕНЕРГЕТИЦІ! Масштабні руйнування та загиблі!

Дата публікації
Кількість переглядів
355
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie