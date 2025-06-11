Росіяни перекинули на Донеччину елітний підрозділ: військові ЗСУ відверто розповіли про нову тактику окупантів

Війна в Україні / © ТСН

Реклама

Росіяни на Покровщині намагаються дронами перебити логістику нашим військам. Застосовують «Молнії» навіть проти піхотинців. Гатять по прифронтових дорогах. При чому без розбору: і по цивільних, і по військових авто. Аби контролювати шляхи підʼїзду до передової наших Сил оборони, росіяни підтягнули на Покровський напрям свій спецпідрозділ дронарів «Оріон». Той самий, що працював на Курщині.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Росіяни з Курщини перетягнули підрозділ «Рубікон». Це такі собі сили безпілотних систем по-російськи, які залітають дуже далеко в тили нашого війська і от зараз вони вийшли на полювання. Цей «Рубікон» перебив нашим військам логістику на Курщині. Тепер тим самим займається на Покровщині.

Реклама

Війна на Донеччині / © ТСН

ТСН стала свідком, як командир намагається врятувати трьох наших піхотинців від ворожого FPV. Російський безпілотник вже скинув боєприпаси на нашу позицію, вона загорілась. Комбат екстрено виводить воїнів на запасну позицію. Комбат дає команду пілоту, який через радіостанцію підказує бійцям шлях. Нервують всі. Бо відповідальні за ці три життя на екрані. У воїнів є кілька хвилин, аби заскочити в укриття. Бійці врешті заходять на позицію. Тепер їх дістати російському дрону буде складніше. Увесь підрозділ 25 повітряно-десантної видихає.

Усі ці події відбуваються на півдні від Покровська. Майже рік, як воїни 25 там тримають оборону і дотепер не пустили ворога в місто. Цей батальйон ще й відтіснив окупантів з села Котлине. Чим і розблокував для нас вигідні позиції.

Лише за травень воїни-десантники знищили три сотні окупантів поблизу Покровська. Тож росіяни вирішили не йти піхотними штурмами в лоба, а застосувати тактику Курщини — удари дронів вглиб території аби перебити логістику і взяти під контроль дороги до наших позицій. І поки у них цих дронів більше, ніж достатньо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни СТЯГНУЛИ НЕЧИСТЬ З КУРЩИНИ під Покровськ! ЕКСКЛЮЗИВНІ КАДРИ порятунку від ДРОНІВ

Реклама

Нагадаємо, командир батальйону безпілотних систем 68-ї окремої єгерської бригади з позивним “Лютий” повідомляв, що російські війська штурмують позиції ЗСУ в районі Покровська Донецької області. Водночас окупанти зазнають великих втрат.