Росіяни під час обстрілу України знищили унікальне місце: фото і відео

Наслідки атаки на студію Довженка / © ТСН

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Кіностудія імені Олександра Довженка, яку люди кіно та телебачення лагідно називають «Довжик», оговтується від наслідків жорстокої російської атаки. Цьогоріч студії виповнюється 99 років, проте замість підготовки до столітнього ювілею тут розгрібають завали. Внаслідок нічного терористичного удару окупантів комплекс зазнав масштабних руйнувань: вибито вікна в усіх корпусах, а від унікального костюмерного цеху залишився лише голий фундамент — у вогні вщент згоріли історичні костюми.

На заклик адміністрації про допомогу на територію студії прийшли десятки небайдужих киян.

Як відбувалася позапланова толока та яку унікальну «пам’ятку» терору вирішили назавжди залишити недоторканою — у репортажі кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

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Кияни перетворили Шулявку на волонтерський хаб

На території кіностудії Довженка від самого ранку без упину лунає гуркіт заліза, тріск понівеченого дерева та застережливі крики: «Обережно знизу!». Це сотні містян оперативно відгукнулися на крик про допомогу від керівництва комплексу, аби ліквідувати наслідки «прильоту» в ніч проти понеділка. Для багатьох присутніх тут людей «Довжик» — це не просто чергова адреса у зведеннях обстрілів, а частина особистого життя та культури.

Киянка Ольга Коник прийшла сюди в єдиний вихідний: «В мене сьогодні вихідний, я абсолютно вільна. На кіностудії Довженка я постійно відвідую різні фестивалі, концертні програми, тому Шулявка — це мій рідний дім. Все просто, я не могла не прийти».

Наслідки атаки / © ТСН

Для молодого покоління кінематографістів ця локація має особливу, майже сакральну цінність.

«По-перше, я сам професійно займаюся і дуже сильно люблю кіно. По-друге, ми з друзями вже далеко не перший раз, як волонтери, активно допомагали розбирати завали на місцях "прильотів". Якщо є час і сили допомогти — чому би не скористатися цим і не зробити добру справу? А зараз це для мене ще й такий професійний і суто сімейний момент, тому що я сам кіно займаюся, і моя дівчина теж кіно займається», — каже Єгор Латіннік, студент-кінематографіст та волонтер.

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Колишній військовослужбовець Роман Вареник, який після демобілізації допомагав розгрібати завали на багатьох точках столичних руйнувань, визнає: загалом людей на місця «прильотів» зараз приходить менше, ніж на початку війни. Проте для тих, хто залишається у волонтерському русі, важка фізична праця на руїнах стала найкращими ліками проти емоційного вигорання.

Що знищили росіяни

Масштабні відновлювальні роботи волонтери та адміністрація розпочали з головного адміністративного корпусу кіностудії. Саме в цих стінах щодня працює понад 80 відсотків усіх штатних співробітників підприємства, тому повернути будівлю до життя — першочергове завдання.

Натомість на місці костюмерного цеху — чорне згарище, де не вціліло нічого, крім потрісканого бетонного фундаменту. Вогонь за лічені години повністю знищив колосальний, неоціненний історичний фонд — близько 100 тисяч строїв та суконь, у яких знімалися шедеври українського та світового кіно.

У вогняному пеклі костюмерного цеху назавжди зникли автентичні та реставровані вбрання з таких культових стрічок:

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«Тіні забутих предків» (реж. Сергій Параджанов); «Захар Беркут» та «В бій ідуть лише старі» (реж. Леонід Биков); «Княгиня Ольга» та «Легенда про княгиню Ольгу»; «Богдан Хмельницький» та «Молитва за гетьмана Мазепу».

Допомогти підняти кіностудію з руїн уже офіційно пообіцяли великі донори — зокрема, державна група компаній «Нафтогаз України», а також приватні підприємства, які тривалий час орендують виробничі площі на території комплексу. Проте масштаб збитків потребує залучення додаткових коштів.

Пам’ятка, яку прибирати заборонено: залізні обійми терору

Зараз на території кіностудії практично немає жодної будівлі чи павільйону, де б від вибухової хвилі вціліли абсолютно всі вікна. Роботи для будівельних бригад та волонтерських толок тут вистачить на найближчі тижні. Проте один унікальний об’єкт на території студії свідомо вирішили залишити недоторканим і не прибирати під час толоки.

«Це пам’ятки історії, про які ми ніколи не просили. Під час терористичної атаки росіян масивний залізний паркан на території кіностудії вибуховою хвилею вибило з такою страшною силою, що він буквально обгорнув собою стовбур живого дерева тут на галявині, наче металеві обійми. Керівництво студії ухвалило рішення: його тут так і залишать у такому вигляді назавжди — як наочну пам’ятку, німий докір та вічне нагадування про черговий кривавий російський теракт проти нашої культури», — йдеться у сюжеті ТСН.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: 100 тисяч легендарних костюмів знищено: репортаж із понівеченої росіянами кіностудії Довженка

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