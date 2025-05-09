Росіяни під час "перемир'я" пішли у штурм на одному з напрямків: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію

Російські окупанти пішли у штурм на Запоріжжі / © ТСН.ua

Реклама

На Оріхівському напрямку, що на Запоріжжі, окупанти вже від ранку першого дня путінського «перемир’я» пішли на штурми наших позицій — і не дійшли. До такої провокації наші воїни вже були готові. Не маючи успіху в полях, ворог нищить місто Оріхів, дедалі більше скидає авіабомб, руйнуючи й так вже розбиту інфраструктуру, але навіть за таких умов у місті живуть люди.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

«Сивий», 48-річний парамедик, показує хімічні гранати 2024 року випуску, які окупанти скидають на військових ЗСУ.

Реклама

А зранку в перший день так званого перемир’я противник пішов на штурм, щоб закріпитися десь поблизу наших позицій.

«Перше перемир’я використали таким чином: підсвітили свої групи, з’ясували обстановку, що до чого, і з моменту закінчення перемир’я знову полізли. Другий раз акція не проканала», — каже військовий 65-ї ОМБР «Гриша».

Війна в Україні / © ТСН

Військовий «Фартовий» розповідає, що на передовій — засилля російських дронів та штурмовиків. Попри хитрість окупантів, українські військові знищили російських штурмовиків.

«Штурми не припиняються, йде розвідка боєм, постійно малими групами по 2-5 чоловік ходять і визначають наші позиції. Йде група 2-3 чоловіки, ми відкриваємо вогонь і позначаємо свої позиції. Потім починається веселіше: наші позиції рівняють із землею», — каже «Гриша».

Реклама

Ігор на позивний «Гриша» родом з Тернополя. Працював за кордоном у Британії і Польщі, кинув роботу і повернувся до України. Пройшов шлях від штурмовика до офіцера.

Також на фронті до піхотних штурмів додались удари КАБами. 500-кілограмові авіабомби нищать посадки в полях і місто Оріхів. Бабі Галині — 77 років. Тут у місті вона сама. Діти в Запоріжжі. Їхати не хоче, бо має город і тварин, яких кинули сусіди і яких треба годувати.

В Оріхові люди живуть без електрики, газу і води. В Оріхові живуть містяни. Живуть з гуманітарки і землі. А росіяни навіть під час «перемир’я» знищують багатоповерхівки у місті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО! НОВИНИ ЗА 9 ТРАВНЯ - П'ЯТНИЦЯ