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Росіяни під час "перемир'я" пішли у штурм на одному з напрямків: воїни ЗСУ відверто розповіли про ситуацію
Російські окупанти у Запорізькій області штурмують позиції ЗСУ. Сталось це під час так званого путінського «перемир’я».
На Оріхівському напрямку, що на Запоріжжі, окупанти вже від ранку першого дня путінського «перемир’я» пішли на штурми наших позицій — і не дійшли. До такої провокації наші воїни вже були готові. Не маючи успіху в полях, ворог нищить місто Оріхів, дедалі більше скидає авіабомб, руйнуючи й так вже розбиту інфраструктуру, але навіть за таких умов у місті живуть люди.
Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.
«Сивий», 48-річний парамедик, показує хімічні гранати 2024 року випуску, які окупанти скидають на військових ЗСУ.
А зранку в перший день так званого перемир’я противник пішов на штурм, щоб закріпитися десь поблизу наших позицій.
«Перше перемир’я використали таким чином: підсвітили свої групи, з’ясували обстановку, що до чого, і з моменту закінчення перемир’я знову полізли. Другий раз акція не проканала», — каже військовий 65-ї ОМБР «Гриша».
Військовий «Фартовий» розповідає, що на передовій — засилля російських дронів та штурмовиків. Попри хитрість окупантів, українські військові знищили російських штурмовиків.
«Штурми не припиняються, йде розвідка боєм, постійно малими групами по 2-5 чоловік ходять і визначають наші позиції. Йде група 2-3 чоловіки, ми відкриваємо вогонь і позначаємо свої позиції. Потім починається веселіше: наші позиції рівняють із землею», — каже «Гриша».
Ігор на позивний «Гриша» родом з Тернополя. Працював за кордоном у Британії і Польщі, кинув роботу і повернувся до України. Пройшов шлях від штурмовика до офіцера.
Також на фронті до піхотних штурмів додались удари КАБами. 500-кілограмові авіабомби нищать посадки в полях і місто Оріхів. Бабі Галині — 77 років. Тут у місті вона сама. Діти в Запоріжжі. Їхати не хоче, бо має город і тварин, яких кинули сусіди і яких треба годувати.
В Оріхові люди живуть без електрики, газу і води. В Оріхові живуть містяни. Живуть з гуманітарки і землі. А росіяни навіть під час «перемир’я» знищують багатоповерхівки у місті.
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