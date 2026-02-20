Росіяни пішли на штурм на одному з напрямків фронту: військові ЗСУ відверто розповіли про ситуацію

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Завезти провіант і забрати хлопців з евакуаційної групи — завдання, яке на Оріхівському напрямку щоразу перетворюється на смертельну лотерею. Через тотальне засилля ворожих дронів та постійні удари КАБами ротації стають дедалі складнішими, а піхотинцям доводиться тримати позиції не тижнями, а місяцями.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Дар’ї Баглай.

Логістика під прицілом: «Сіра зона росте»

Ворог значно посилив штурмові дії, намагаючись малими піхотними групами закріпитися у селищах на південь від Оріхова. Через це «сіра зона» поступово збільшується. Вийти з позицій практично неможливо — небо окупували російські безпілотники.

Реклама

У кузові автівки, що мчить розбитими дорогами, — найнеобхідніше: вода, боєприпаси та продукти. Для бійців 65-ї ОМБр, які їдуть на заміну побратимів, це не просто рейс, а операція з виживання.

Полювання на дрони з дробовиками

Головна небезпека чатує зверху. Росіяни б’ють по логістичних шляхах керованими авіабомбами (КАБами) та FPV-дронами. Солдати в кузові не відводять очей від неба.

У руках бійців — дробовики. Нині це один з найдієвіших способів захистити автівку від ворожих «камікадзе», які працюють на оптоволокні та ігнорують засоби РЕБ.

«Аман», військовослужбовець 65-ї ОМБр: «Дрони, оптоволокно, FPV… Ми ж мисливці, то збиваємо їх».

Реклама

Місяці на позиціях: «Подякував Богу, що живий»

До точки скиду цього разу дісталися без пригод, що для Оріхівського напрямку є рідкістю. Усе залежить від погоди та активності «крил» противника. Бійці швидко розвантажують провіант і забирають евакуаційну групу. Тим, хто щойно прибув, ще належить пройти чималий шлях пішки до самих окопів.

Через інтенсивність вогню та складність під’їзду піхота змушена залишатися на передньому краї без заміни надзвичайно довго.

«Варан», військовослужбовець 65-ї ОМБр: «Помолився, подякував Богу і поїхав працювати. Вийшов — так само помолився і подякував, що живий».

Ворог продовжує тиснути в районі Новоданилівки та Малої Токмачки, намагаючись прорватися до Оріхова. Проте попри залізний дощ з неба українські піхотинці продовжують тримати рубежі.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 19:00 новини 20 лютого. Трамп отримав облизня від Верховного суду США!