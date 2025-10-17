Росіяни пішли у масовані штурми на одній із ділянок фронту: військові ЗСУ розповіли про бої та полонених

Війна в Україні / © ТСН

Ворог не припиняє гнати техніку на наші позиції на околицях Добропілля і за тиждень провів два механізованих штурми у напрямку сіл Володимирівка та Софіївка. Сили оборони кажуть, такої масованої атаки на цьому напрямку не бачили з пів року. Бо через навалу дронів з обох боків фронту техніку майже не застосовують у боях.

Десантники 82-ї бригади, залучені до штурму Добропільського виступу, називають механізовані атаки росіян не інакше, як останні спроби пробити коридор до своїх.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Наші сили оборони штурмують відтинок фронту під Добропіллям і закріплюються на не так давно відбитих у росіян позиціях. Вже не перший тиджень тут триває операція по зачистці звільнених від окупантів позицій.

«80% знищується противника за допомогою БПЛА», — каже Владислав Камінський, заступник батальйону 82 десантно-штурмової бригади

Росіяни тут опинились в оточенні. Принаймні таке враження складається, якщо поглянути на карту «Діпстейт». Щоправда десантники 82 бригади, які прибули сюди на зачистку ворога ще кілька місяців тому, обережніші з такими оцінками. Бо лінія фронту тут рухається щодня.

«Ми обрізали деякі ділянки. Поки противник не підтягнув резерви і почали зачистку цих ділянок. Він не міг підтримати свої війська, якимись засобами артилерії, бо він зайшов дуже далеко», — каже командир 3 батальйону 82 ДШБ Богдан Бурделюк.

Василь і Олександр — одні з тих штурмовиків, які відтісняли росіян. Це той самий відтинок фронту, який військові оглядачі прозвали вуха зайців.

Штурмували Золотий колодязь Олександр і Василь. Воїни, не так давно були мобілізовані та пройшли базову військову підготовку. І вже встигли знищити не одного росіянина під Добропіллям.

Олександр показує свою штурмову гвинтівку. Отримав її, як тільки прийшов після навчального центру у 82-гу бригаду. Бельгійська зброя у тому бою не підвела — каже десантник. А штурмувати ворога, й потім ще закріплюватись на відбитій позиції довелось майже 10 днів.

Не всі росіяни охоче здавались в полон — кажуть десантники. Але у воїнів є аргументи, аби змусити окупантів відступити.

«У нас є такий метод — називається аршгумент. Рюкзак 12 кг взривчатки. Закидується в ВОП і ВОП помаленьку починає злітати в повітря. Три рюкзачка туди закинули і вони поняли, що треба здаватися», — каже Владислав Камінський, заступник батальйону 82 десатно-штурмової бригади.

Тоді 82-га взяла в полон 9 окупантів. Тоді вони дослухались аргументів десантників. Тепер, на екрані палаючий бліндаж. Росіяни в полон не пішли. Тож так і лишились у ньому.

На Добропільському напрямку у десантників ще чимало роботи — кажуть вони. Ворожа піхота суттєво засіла у лісосмугах і балках. А російські командири шлють в бої нову. Два механізовані штурми з десятками броні і сотнями окупантів витримали десантники лише за останній тиждень. Вся техніка палала у полях під Володимирівкою. Селом, що за задумом ворога мало відкрити коридор до своїх, які в оточенні і обійти з тилу наші війська.

