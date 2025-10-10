Росіяни пішли у масований наступ на одній із напрямків фронту: військові ЗСУ розповіли про ситуацію

HIMARS / © ТСН.ua

HIMARS вкотре змінив хід бою. Росіяни пішли в масштабний штурм на Добропільському напрямку. Колони техніки, мотоциклістів і піхоти окупантів рушили відбивати в сил оборони село Володимирівка. Бій не закінчився і досі. Хоча всю техніку ворога наші воїни спалили. Не шкодували ані дронів, ані снарядів. Палили окупантів ракетами HIMARS.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

HIMARS військові називають «химерою фронту». Свого часу вона змінила хід війни. І дотепер допомагає нашим армійцям на полі бою.

І саме зараз змінить хід російського наступу. Екіпаж HIMARS — це троє воїнів на ногах з 4-і ранку. Бо триває масований російський штурм. Російська піхота на техніці, багі та мотоциклах кинулась на штурм на Добропільському напрямку. Зо три сотні російських солдатів намагались прорватись до села Шахове. Їхали колонами, чого на цьому напрямку не було кілька місяців.

Аж пʼять російських бригад сьогодні кинули свої сили з двох напрямків. Про наближення першої російської колони командиру HIMARS повідомляють по радіостанції.

Командир HIMARS отримав координати російської колони. Командир вносить їх в планшет. А екіпаж американської системи виїжджає на постріл.

HIMARS піднімає корпус з пакетом, нашпигованим ракетами. Розвертає його в бік фронту. І раптово знову згортає. Колона росіян змістилась. Стріляти в рухому ціль завжди важко, кажуть артилеристи. Тож треба заново вносити координати. Це надто небезпечно, ось так довго стояти на відкритому полі. Бо машину може зафіксувати вороже крило.

Росіяни атакують нашу лінію оборони. Пілоти нарахували 30 мотоциклів з штурмовиками і ще 35 бронемашин.

“Противник застосовує тактику штовхання. Вони несуть втрати і все одно, наступний наказ все одно відбувається. Несуть втрати, але на 20-30 метрів просуваються. Знову несуть втрати і знову їх хтось штовхає”, - каже військовий “Фізрук”.

Поки вони не встигли доштовхати своїх штурмовиків до наших окопів підкореговані дані артилеристи знову чують по радіостанції. Знову розгортають машину. І врешті випускають першу ракету. HIMARS швиденько згортається. І ховається в кущі. Постріл вдалий.

У цей час ініціативу по знищенню російських машин беруть на себе FPV-дрони 82 десантної бригади. Ось один підлітає до вже підбитої броні з червоною зіркою. Маркування в окупантів незмінне вже четвертий рік війни. Але саме цей малюк добра мішень — кажуть десантники.

Бій не закінчено. HIMARS несеться донецьким степом знову на позиції.

“Сьогодні робота настільки інтенсивна у хлопців, бо росіяни наступають на Добропільському напрямку, що ледь стирають перезарядитися. Вже не перший десяток ракет випускають”, - каже кореспондентка ТСН.

HIMARS паркується на полі знову. Розгортає установку. Готовність до роботи займає всього кілька хвилин. І оператор в салоні знову тисне пуск.

Механізований штурм окупантів наші десантники і артилеристи відбивали до пізнього вечора. Передній край впевнено воював, бо відчував, як їх підтримує важка артилерія.

Попри спалені десятки бронемашин і мотоциклів росіян трохи ворожої піхоти встигло порозбігатись по кущам. Тож вже в темряві на їх знищення виходять нічні мисливці-безпілотники. Але навіть пори таку навалу прорвати нашу лінію оборони не вдалось.

