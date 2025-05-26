Росіяни пішли у наступ на Харківщину: військові відверто розповіли про ворожі штурми

Наступ росіян на фронті / © ТСН

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У Харківській області росіяни намагаються форсувати Оскіл та штурмують українську лінію оборони на західному березі річки. Північніше Куп’янська невеликі групи ворожої піхоти останніми тижнями дуже часто на мотоциклах по багато разів щодоби пробують розширити територію контролю на відтинку від Кіндрашівки до Новомлинська.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Кожен ворожий рух масованим вогнем з правого берега, підтримує рашиська артилерія, танки, авіація. Зупиняють ворога на цьому відтинку фронту і воїни «Кара-Дагу» 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України. З позицій українських пілотів, що віднедавна почали застосовувати FPV-дрони на оптоволокні, повернулась знімальна група ТСН.

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На світанку, екіпажі ударних безпілотників «Кара-Дагу», 15-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України стартують до бойових позицій.

Оптоволоконні дроти від ворожих дронів, виблискують на ранковому сонці ще далеко у тилу. Гул у небі, лише доводить: московити б’ють — не лише FPV-дронами, і не лише по передньому краю. А й бомбардують важкими «Шахедами» шляхи сполучення з передовою.

Противник біля Осколу постійно у русі, кажуть наші нацгвардійці. І щодоби, на західному березі, намагається штурмувати українську лінію оборони.

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«Кожен день тут стабільно — піхотні штурми. Від відділення до взводу. Травень — відчутно збільшилась кількість піхоти і ще й підтримка мотоциклів», — каже військовий.

Зі східного берега кожен рух своїх штурмовиків, московити намагаються підтримувати важкою, далекобійною зброєю.

«Коли йде намагання штурму, то щільність роботи по позиціям, переш за все пілотів! Пілотів — аеророзвідки, для них стала пріоритетна ціль», — каже Віталій Міловідов, начальник відділення комунікацій 15 БрОП НГУ «Кара-Даг».

Не раз і не два, навколо позицій «Бонуса» та його екіпажів, вибухали рашиські снаряди. Понад два роки, як у складі «Кара-Дагу» він пілотує й скеровує FPV-дрони на ворожі позиції. Та нині, у них з’явилось оптоволокно.

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Наступ росіян на фронті / © ТСН

«Це такі самі дрони, тільки у них зв’язок не через радіосигнал, а через оптоволоконний кабель», — каже «Бонус», пілот оптоволоконного FPV-дрона 15 БрОП НГУ «Кара-Даг».

Відколи у березні 15-та бригада Нацгвардії зайшла у сектор не в останню чергу завдяки влучній роботі пілотів — просування рашистів на західному березі Осколу, вдалося майже зупинити. Натомість війна тут триває дуже інтенсивна. Адже московити безперервно відряджають вперед, нові й нові групи штурмовиків.

«Доволі таки, інтенсивні ідуть бої. Штурми. Стараємось відбивати — досить ефективно», — каже військовий «Чак Норріс».



Побратими їх прозвали — трубочистами. Бо дуже результативно цей екіпаж 15-ої бригади Нацгвардії вираховує й знищує піхотинців противника. Ті, часто ховаються — у дорожніх величезних трубах.

«Навіть по одному чоловіку, просто йдуть по полю. Скоріше всього їх веде якийсь їхній дрон. Якщо получається дойти, він десь там закріпляється — ховається», — каже «Бонус», пілот оптоволоконного FPV-дрона 15 БрОП НГУ «Кара-Даг».

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Як і по всьому фронту, на Куп’янському напрямку московити почали активніше застосовувати для штурмів мотоцикли.

«На мотоциклах зараз частіше стають їхні штурми. Але, раніше була переважно це піхота. Малими групами вони заходили. А зараз, там така тема, як на мотоциклах штурмувати у них», — каже «Чак Норріс».

Основні сили рашистів у секторі, зосереджені — на східному березі, північніше Куп’янська. Річка Оскіл, визнає «Бонус», пілот FPV-дронів «Кара-Дагу», серйозно уповільнює противника. Але — зовсім, не зупиняє.

«Пробували вони форсувати, так скажемо. І на човнах перепливають, піхота. І техніка пробувала. Понтонний міст був. Переважно не получається шось, не даємо! Стараємося, щоби там їх ше зупинити», — каже військовий.

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Буквально напередодні, екіпаж «Бонуса» відшукав й уразив, на східному березі ворожий танк. То був один з їх перших стартів на нових дронах. Цього дня побратими-розвідники передали координати цілі — серед руїн, одного з загарбаних сіл на західному березі Осколу.

Пошук цілі, коли летиш на оптоволокні, кажуть пілоти «Кара-Дагу», нічим не відрізняється від полювання за пультом звичайного FPV-дрона.

Натомість, знизитися нижче радіо горизонту, до самої землі, за десяток кілометрів від місця старту й точно зайти на ціль — здатен тільки дрон на оптоволокні під керуванням вправного пілота.

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