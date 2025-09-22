ТСН у соціальних мережах

Росіяни пішли у штурм на одному із напрямків фронту: що відомо

Окупанти продовжують постійно штурмувати на Оріхівському напрямку.

Руслан Ярмолюк
Росіяни пішли у штурм на одному із напрямків фронту: що відомо

Війна в Україні / © Associated Press

На Оріхівському напрямку окупанти посилили штурми: атакують як вночі, так і вдень. Зупиняти ворога доводиться і дронами, і снарядами. Наші гармаші роблять усе, аби піхота окупантів не наблизилась до наших укріплень. Через великі втрати у живій силі ворог шукає наших артилеристів і КАБами, і дронами-камікадзе.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

За QR-кодом бійці 65-й ОМБр збирають на дрони, аби протистояти ворогу і в повітрі.

Збір на дрони / © ТСН

Збір на дрони / © ТСН

Росіяни посилили штурми у Запорізькій області.

«Переважно малими групами: піхотою, мопедами, мотоциклами лізуть. В попередній штурм бронегрупа йшла, танчик йшов, коробочки — не дійшли, були знищені», — каже військовий «Звір».

Головне завдання — не підпустити ворожу піхоту до наших позицій. У цьому розрахунку практично всі старші чоловіки і практично всі пройшли АТО. Сашко на війну пішов у 18 років ще 2018-го. Тепер хоча й наймолодший, але вправно і вже з досвідом командує розрахунком.

Кожний постріл нашої гармати має бути вивірений. Бо на тому боці теж працюють артилеристи і одразу починають квадратами перемелювати усе довкола. У противника немає снарядного голоду. А ворожа авіація КАБами розбиває усе, шукаючи розрахунки наших гармашів.

Проте найбільша загроза для гармашів — це дрони. У повітрі постійно розвідувальні у парі з ударними безпілотниками. Тому доводиться моніторити небо і час від часу змінювати позиції.

Руслан — колишній будівельник з Вінниччини. Пішов за повісткою. Раніше воював у АТО. Каже, що на позиціях тепер постійно з дробовиком. Багато дронів на оптоволокні, яких РЕБ не бачить, тож доводиться ще й дивитись вгору.

Хлопці втомились, але більше морально, аніж фізично. Проте не скиглять, а роблять свою роботу, бо знають, що від них залежать життя піхотинців і життя рідних, яких вони захищають тут на Оріхівському напрямку.

