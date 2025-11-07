Війна в Україні / © ТСН

Понад 20 одиниць бронетехніки за один штурм втратили росіяни на Запоріжжі. Вперше окупанти атакували Малу Токмачку вдень. У бік населеного пункту поповзли танки, зокрема й «Тигри», БМП та БТРи. Проте на підступах до села панцирники зупинили Сили оборони.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

Українські військові розповіли, що щодня росіяни намагаються прорватися в тил до позицій Сил оборони. Наприкінці жовтня ворог планував захопити Малу Токмачку. Порушили плани загарбників підрозділи, які боронять Запоріжжя. Серед них — дронарі 128 гірсько-штурмової бригади.

«Перший виліт було уражено ворожий БПМ. На другий виліт так само, але техніка почала відкачуватись назад. Із суміжниками було підбито ще дві броньовані машини», — каже «Псих».

Батальйон «Sons of Khors» із суміжниками знищили 22 одиниці ворожої техніки.

«Була техніка максимально обвішана ланцюгами, їжаками і тому подібне. Так, дійсно, це трошки ускладнює нашу роботу, бо вразити таку броньовану техніку набагато складніше», — каже «Ганс».

Звичайними 10-дюймовими FPV хлопці влаштовують справжнє сафарі у запорізьких степах. Дронарі б’ють техніку в русі, нищать замасковані гармати та машини в лісосмугах. Вправно полюють і на ворожу піхоту. Дронарі працюють обережно, ретельно маскуючи свої позиції.

Днями хлопці FPV за тисячу доларів спалили російський танк.

