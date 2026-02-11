Росіяни пішли у штурм в одній із областей України: командир ЗСУ відверто розповів, чи є загроза

Каспер та Юлія Кирієнко / © ТСН

Командир 3 штурмового батальйону, 1 штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо «Каспер» розповів, що ситуацію за Запорізькому напрямку вдалось стабілізувати.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

Військовий наголосив, що окупанти намагаються просунутись вглиб Запорізької області, проте їм це не вдається.

Також він пояснив, чому складно обороняти цей регіон: «Погодні умови: холод, зима. Місяць тому були тумани і вони використовували їх, щоб заїхати вглибину».

«Каспер» наголосив, що окупанти йшли механізованими штурмами, проте зазнавали невдачі.

«Російські військові — це система. Вони працюють по книжках, шукають слабкі місця. Зараз вони знайшли Гуляйпільський напрямок», — сказав він.

Нагадаємо, на початку лютого кореспондент ТСН повідомляв, що ситуація на Запорізькому напрямку загострюється: окупанти б'ють КАБами та дронами на оптоволокні, намагаючись підійти на відстань артобстрілу до обласного центру.