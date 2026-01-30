ТСН у соціальних мережах

Росіяни пішли у штурм в одній із областей України: військові відверто розповіли про ситуацію

Росіяни пішли у наступ у Запорізькій області. Військові розповіли, яка там ситуація.

Руслан Ярмолюк
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Через негоду на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки, противник посилює штурми. Ворог рухається малими групами і намагається дійти до околиць селища, аби закріпитися в розбитих будинках. Не дати окупантам зайняти позиції — це завдання для наших бомберів. Щоночі «Кажани» піднімаються в небо і розносять на друзки як укриття, так і ворожу піхоту. Однак літати стає дедалі важче — противник нагнав багато засобів радіоелектронної боротьби.

Як працюють на лінії бойового зіткнення пілоти важких дронів — у сюжеті Руслана Ярмолюка.

Від керівника відділення пошти — до командира бомбера

У колишньому цивільному житті Євгеній мав два десятки підлеглих. Тепер він — пілот із позивним «Паладин», який керує важким нічним бомбером. Його цілі — жива сила, техніка та «нори», у яких намагаються сховатися загарбники.

«Паладин», військовослужбовець 118 ОМБр: «Полюємо на особовий склад агресора, це різні укриття, будинки, техніка. Часто ховаються під підбитими машинами, і це ускладнює роботу. В плані РЕБу у них багато мобільних засобів, які стоять у посадках. Є камери автоматичного виявлення — комплекс на батареях виявляє дрон і визначає місце зльоту та посадки».

Півтори тонни смертоносного вантажу за 5 днів

Поки пілот розраховує маршрут, навідник Василь на позивний «Муха» споряджає бомби. На вулиці мороз, пальці дубіють, а часу обмаль — у повітрі постійно сновигають ворожі розвідники. Лише за останні 5 днів цей екіпаж скинув на голови ворога півтори тонни боєприпасів.

«Муха», військовослужбовець 118 ОМБр: «Приводимо в бойову готовність. Зайвий рух — і це твоє життя. Не можна помилятися, треба робити все ефективно і швидше. Я на війні вже 5-й рік, підписав контракт у 2021. Треба захищати свою неньку Україну, як не ми — то хто інший?».

Боротьба з РЕБом та «повзучі» штурми

Коли борт заводиться, екіпаж спускається під землю. «Кажан» несе 20 кілограмів вибухівки. Політ проходить у складних умовах: сильний вітер та обледеніння впливають на керування, а ворожий РЕБ постійно «глушить» супутники.

Дмитро Пелих, пресофіцер 118 ОМБр: «Ворог не полишає спроб захопити Малу Токмачку. У своїх ТГ-каналах вони кажуть, що вже захопили її, але це не відповідає дійсності. Великі механізовані штурми за участю 26 одиниць техніки нічого не дали — за три доби ми їх зачистили. Тепер ворог тисне „повзучими“ штурмами та значною кількістю FPV на оптоволокні».

Перехоплювачі та дефіцит дронів

Над головами противника «Кажан» скидає дев’ятикілограмові фугаси. У цей час поруч літають ворожі дрони-перехоплювачі. Пілоту доводиться постійно змінювати висоту, аби врятувати дорогий борт.

«Паладин», військовослужбовець 118 ОМБр: «Побільшало кількість дронів, скажімо відверто — ініціатива не в нас. В них FPV як семечки прилітають один за одним. Вони все поставили на державний потік, швидше адаптуються і змінюють частоти. В нас їх менше».

Противник веде постійне полювання на наших екіпажів. Якщо позицію знаходять — одразу «розбирають» артилерією чи КАБами. «Паладин» вже отримував поранення під час одного з таких обстрілів. Проте після кожного вильоту борт повертається, аби замінити акумулятори, взяти нову партію бомб і знову піти у нічне небо Запоріжжя.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 18:00 НАЖИВО! ВЕЧІРНІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 30 СІЧНЯ

