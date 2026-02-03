Росіяни пішли у штурм в одній із областей: велике місто України під загрозою

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

На Запоріжжі авіаудари ворога стали щоденними, а до них додалися масовані атаки дронами. Села, які ще донедавна вважалися тиловими, перетворюються на прифронтові згарища.

Окупанти намагаються підійти до Запоріжжя на відстань артилерійського пострілу, знищуючи все на своєму шляху.

Про виживання під вогнем та примусову евакуацію дітей — у репортажі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Реклама

Згарища замість домівок: реальність Оріхівщини

Чорні від пожеж дерева, розбиті вщент будинки та покинуті тварини — так сьогодні виглядають села в Оріхівському районі. Місцеві жителі, які до останнього трималися за свої домівки, тепер змушені рятуватися з-під руїн.

Олена, місцева жителька: «Думали, мене омине... На початку війни нас дуже побили, та сторона постраждала, думали — пронесе. Я завжди з документами. Коли прилетіло, коридорчик уцілів, і ми через нього витягнули речі».

У двір Олени прилетіла 250-кілограмова авіаційна бомба. Жінку та її родину врятувало лише те, що в момент вибуху їх не було в хаті.

Нова загроза: ФПВ-дрони на оптиці

Фронт невблаганно підкочується до стратегічної Оріхівської траси. Селище Комишуваха, яке довгий час було відносно безпечним, тепер під щоденними обстрілами. Ворог почав застосовувати новітню зброю, проти якої важко боротися.

Реклама

«Бандера», військовослужбовець ЗСУ 65-ї ОМБр: «Найбільш активними стали удари КАБами та ФПВ на оптиці. Оптоволокно скрізь по Оріхову. Ворог просувається від Степногірська у бік Запоріжжя та Комишувахи».

«Стріляємо по всьому, що рухається»

Наші воїни намагаються зупинити просування окупантів у полях, проте співвідношення живої сили — не на користь ЗСУ. Малі піхотні групи противника сунуть безперервно, використовуючи темряву та негоду.

Військові на позиціях: «Людський матеріал у противника ніколи не закінчується. Закінчуються у нас снаряди та дрони, а ворожі штурмовики сунуть накатами. Стріляємо по всьому, що рухається».

Евакуація: діти в підвалах

У Таврійській громаді попри постійну канонаду все ще залишаються діти. Їх намагаються вивезти у першу чергу. За словами сільського голови Миколи Свириденка, якщо раніше в громаді було 70 дітей, то зараз лишилося менше тридцяти.

Реклама

11-річну Карину разом із мамою, братом та сестрою евакуйовувала поліція на броньованому авто. Дівчинка звикла до життя під землею.

Карина, 11 років: «Доводилося спускатися в підвал по два, три, а бувало і по чотири рази на день. Коли летіло — здавалося, що прилетить зовсім поруч».

Зараз прифронтові села порожніють. На вулицях панує тиша, яку переривають лише звуки вибухів. Біля спалених порогів чатують лише покинуті домашні тварини — вони все ще чекають на своїх господарів, які поїхали далеко звідси в пошуках безпеки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ 12:00 ОНЛАЙН! ВІВТОРОК, 3 ЛЮТОГО ! НОВИНИ ТСН 1+1 СЬОГОДНІ ОНЛАЙН!