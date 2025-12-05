Росіяни полюють на людей: як місто на Дніпропетровщині страждає через атаки РФ

Нікополь / © ТСН

Розтрощені вулиці вздовж набережної, безкінечні обстріли з артилерії та рої дронів — це реалії Нікополя на Дніпропетровщині. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила тут понад 100 людей, зокрема, трьох дітей. Місто вже чотири роки виживає за лічені кілометри від ворога.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасі Невірної.

Життя під постійною загрозою

У район, де побувала знімальна група ТСН, прилетіло напередодні: артилерійський снаряд розірвався посеред двору, уламками розносячи будинки навколо. Мешканці стоять у черзі за листами OSB, аби нашвидкоруч залатати вікна, але не впевнені, чи зможуть із ними перезимувати, адже склити наново поки немає сенсу.

Обстріли, за словами місцевих, майже не стихали. Пані Валентина з сусідами чекають на будматеріали і кажуть, що нині безпечно навіть в оселях не почуваються.

«Страшно, і коли в кімнаті сидиш, наче трохи захищений, виходиш на вулицю і зразу стріляють. У мене там квіти росли, то я виходила їх поливати, то тільки вийдеш, наче як спеціально тебе стережуть. Раніше було 15-20 обстрілів, а зараз вже більше 160 буває за день. Стараємося біля вікон не сидіть, якщо сидимо, то десь так у куточку», — каже вона.

Пані Наталя, яка працює тут двірничкою, попри ризики, виходить на роботу, оскільки пенсії не вистачає.

«Артобстріл як був десь неділю назад, під деревину стала і поки пішло дальше, перелетів туди. Ну а що, виходжу, виходжу 2-3 рази на неділю. За домом їх не чути, а коли в двір прилетіли, то вже чути, але пізно кудись бігти, уже вони падають», — каже вона.

Пункти обігріву як укриття

Для тих, кому зовсім тяжко, у Нікополі облаштували пункти обігріву, де принаймні раз на добу є можливість поїсти гарячого.

Ці приміщення слугують і для укриття під час обстрілів.

«Це приміщення використовують і для укриття, якщо активність ворожих дронів, ворожої артилерії у місті», — каже директорка Нікопольського територіального центру Ірина Бондар.

Нещодавно місто почали закривати антидроновими сітками у місцях із найбільшим трафіком, але, окрім FPV-дронів, Нікополь потерпає від майже безперервних артобстрілів.

