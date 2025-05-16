Росіяни "полюють" на людей: як окупанти знищують Запорізьку область (фото, відео)

Село Біленьке на Запоріжжі / © ТСН

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Сьогодні зранку росіяни атакували FPV-дронами Біленьке на Запоріжжі. Потрощили будинки та нежитлові приміщення. Це село менш, ніж за 20 кілометрів від окупованої території. У ньому немає жодного військового об’єкта. Окупанти з безпілотників та артилерії полюють там на цивільних. З початку весни вже 5 людей було поранено. Втім, місцеві своїх домівок не полишають.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

У Запорізькій області біля будинків рясно квітнуть півники. Неподалік хат пасеться худоба. Люди пораються на городах і полях, а всього за 18 кілометрів, ось там за зневодненим Каховським водосховищем окуповані міста та села, зокрема, Василівка, Енергодар, Дніпрорудне. На цій ділянці дороги довго залишатись не можна, тож разом із поліцейським громади Вадимом Пшеничним повертаємось до Біленького. Щодня село під щільними обстрілами артилерії, каже коп.

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Ось тільки по господарству пана Володимира кілька тижнів тому прилетіло 6 снарядів. Уламки прошили паркани та гаражі, вирви — посеред молодої картоплі. Пан Володимир каже, на цій ділянці все облаштовано для життя і роботи, але росіяни знищують роки праці за кілька секунд, окрім артилерії застосовують і ударні безпілотники.

Запорізька область / © ТСН

Тільки від початку весни у Біленькому постраждали п’ятеро людей. Серед поранених і 78-річна пані Світлана. Жінка каже, просто йшли із сином у магазин коли їх атакував російський FPV-дрон.

Поліцейський громади одразу доправив пані Світлану до лікарні. Проте в її нозі і досі залишаються пластикові уламки дрона. Попри постійні вибухи та небезпеку у Біленькому мешкає понад п’ять тисяч людей.

«Практично з Біленького ніхто не виїжджає. Більш того ми маємо 1600 осіб, це внутрішньо переміщених осіб більшість з них з окупованих територій Запорізької області», — каже Вадим Пшеничний.

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Також в селі лишається близько тисячі дітей. Примусової евакуації тут не оголошували. Проте правоохоронці та соціальні служби просять родини із неповнолітніми вивозити перебиратися до безпечніших місць.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 16:00 16 травня. ВИМОГА РОСІЯН в останню ХВИЛИНУ перед ПЕРЕМОВИНАМИ! Вибух біля ДНІПРА!