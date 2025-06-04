Росіяни полюють на рятувальників: моторошні подробиці обстрілу на Запоріжжі

Наслідки атаки у Запорізькій області / © ТСН

Реклама

Росіяни цілеспрямовано б’ють по рятувальниках на Запоріжжі. Напередодні під обстріл потрапили надзвичайники, які гасили пожежу у Василівському районі. Їхня машина — згоріла.

А в понеділок окупанти поцілили по пожежній частині у Степногірську. І коли бійці ДСНС почали евакуйовувати поранених — завдали другого удару. Загалом постраждали 12 вогнеборців.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Реклама

Рятувальник Василь — один з тих, хто потрапив під удар. У нього контузія. Згадує: після першого ворожого нальоту із колегою якраз йшли до автівок, аби евакуювати поранених, коли безпілотник вгатив просто біля них.

«Загружав пораненого в пожежний автомобіль, посадив особовий склад і перше авто терміново виїхати, щоб довести нашого тяжкого потерпілого», — каже колега Василя Максим Копачев.



І поки рятувальники везли поранених, дрони летіли за ними, аби знову вполювати. Один раз таки влучили, дивом бійці залишись живі.

«Нас біля села Приморського один дрон намагався зачепити, він промахнувся і вже перед Григорівським мостом. У переднє колесо цього автомобіля, де ми їхали з пораненим, вдарило і на трьох колесах їхали», — каже Василь Ємельянченко.

Василь Ємельянченко. / © ТСН

Внаслідок атаки Степногірська постраждали 12 рятувальників. Наразі всі вони в лікарні — здебільшого з контузіями та черепно-мозковими травмами. Один з бійців у важкому стані, він в реанімації, за його життя б’ються лікарі.

Реклама

«Пацієнт, який має багато ушкоджень. Можу сказати, що на зараз стан цього пацієнта важкий, але він стабільний і прогнозувати в даному випадку складно», — каже завідувачка неврологічним відділенням Запорізької лікарні.

Степногірськ у військових зведеннях щодня. По прифронтовому місту окупанти гатять наче оскаженілі. Утім, попри небезпеку, постійно на чергуваннях там надзвичайники. Адже у зруйнованому селищі й досі залишаються близько трьох сотень людей. Пожежна частина для них — і осередок безпеки, де є укриття, і «пункт незламності», де можна підзарядити телефони, випити гарячого чаю, отримати гуманітарну допомогу. Наразі будівля розтрощена.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення лише на Запоріжжі загинули 5 рятувальників. ще 45 поранені.

Нагадаємо, у Запорізькій області внаслідок ворожої атаки FPV-дронами на Степногірську громаду було поранено 12 співробітників ДСНС. Удар припав по будівлі пожежного підрозділу та службових автомобілях, які рухалися дорогою. Внаслідок атаки будівля і транспорт дістали пошкодження

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 новини 4 червня. У Сумах - жалоба! Множинне громадянство! Виверження вулкану Етна!