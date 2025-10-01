ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
450
Росіяни посилили наступ на одному із напрямків фронту: сунуть навіть на танках і БТР

Російські окупанти посилили наступ на Запорізькому напрямку.

Руслан Ярмолюк
Війна в Україні / © Getty Images

Інтенсивність боїв на Запоріжжі зростає. Противник задіює у штурмах і важку техніку, і авіацію.

Атакують Роботинський виступ як зі сходу — з Новопокровки у бік Малої Токмачки, так із заходу — від Нестерянки на Новоданилівку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Дві тони снарядів руками переносить цей хлопець за добу. Його звати Віталій. Родом з Волині. Батько трьох дітей. У цьому екіпажі майже усі добровольці. Воюють з 2022-2023 років. Більшість починала у піхоті, тепер після навчання гармаші.

Через велику кількість ворожих дронів у повітрі машина вкопана, замаскована і затягнута сітками. Біля гармати чергує з дробовиком «Лимон».

Противник, хоч і обережно, але щодня намагається просунутись. Не виходить пішки, їдуть на багі чи мотоциклах. І так щодень. А ще бувають великі наступи з танками і БТР. Тоді стволи гармат працюють до почервоніння.

Зараз працюють по піхоті осколково-фугасними. Самохідка наводиться на ціль. І «кабани» летять у степи і посадки.

«Авіацію застосовують часто можна годинник звіряти працюють в вечірню пору доби по 5-6 а то і більше випускають щодня працюють КАБами», — каже «Старий».

Усі ці хлопці не мали до великої війни військового досвіду. Вчились вже на фронті. Тут вони стали тими ким є зараз — воїнами.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 6:00 новини 1 жовтня. ЗАГРОЗА КАТАСТРОФИ на ЗАЕС! ОКУПАНТИ ПРОСУВАЮТЬСЯ! СВЯТО ПОКРОВИ

450
