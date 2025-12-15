Куп’янський “котел” для армії РФ: українські військові вперше розповіли про унікальну спецоперацію

Куп’янськ / © Getty Images

Сили оборони України, зокрема пошуково-ударне угруповання «Хартія», переграли російське командування на Куп’янському напрямку. Замість заявленого Москвою «захоплення» міста, російське угруповання опинилося в оточенні, а його логістика — обрізана.

Кореспондент ТСН.Тижня Андрій Цаплієнко, який знімав операцію від початку, дізнався від командування «Хартії» непублічні деталі цієї важливої тактичної перемоги.

Найманці та «м’ясна» тактика

Операція ЗСУ проводилася на тлі постійних спроб росіян прорватися до міста. Після того, як Сили оборони перекрили можливість окупантам проникати через газові труби, ворог був змушений форсувати річку Оскіл.

Російська тактика залишається «людожерською»: щодня десятки непідготовлених окупантів, як «зомбі», йшли поодинці в бік українських позицій.

«Аббат», командир 1-го батальйону ОП бригади «Хартія»: «Противника знищується в рази більше. В десятки разів більше по відношенню до наших сил».

На полі бою постійно знаходять документи іноземних найманців. Один із ліквідованих окупантів, громадянин Кенії Хоуп Іпала, в’їхав до Росії у вересні 2025 року «в надії заробити мільйони рублів».

«Аббат»: «Це ж найманці, особовий склад непідготовлений, їм все одно на нього. За нашими оцінками, ми знищили щонайменше 12 іноземних підтверджених найманців«.

Загроза оточення та зухвалий план

У вересні стало очевидно, що противник планує обійти Куп’янськ із півночі, задіявши щонайменше два полки. Ворог захопив кілька населених пунктів (Радьківка, Кіндрашівка, Тищенківка, Московка), створюючи загрозу оточення Куп’янська.

Сергій Сідорін, командир ПУУ «Хартія» 2-го корпусу НГУ, розповів, що командування розробило зухвалий план, як меншими силами зупинити просування:

«Перше завдання, яке в нас було, пройти до річки Оскіл, звільнити дані населені пункти і не допустити просочування противника в місто«.

Операція «Хартії» була успішною завдяки швидкій роботі на обох берегах річки, що дезорієнтувало противника, а також режиму інформаційної тиші.

Сергій Сідорін: «Перш за все, це інформаційна тиша. Противник не розумів, що відбувається«.

Блокування в центрі міста

У той час, коли очільник російського генштабу Герасимов заявляв про «захоплення Куп’янська», українські військові вже обрізали логістику російського угруповання в місті.

Сергій Сідорін: «Так, їхнє угруповання в оточенні. Воно займає в центральній частині багатоповерхівки. Вони зачищаються».

Зараз у самому центрі Куп’янська заблокованою залишається ворожа група — це близько двох сотень російських окупантів. Сили оборони продовжують їхнє виявлення та знищення.

Ключову роль у звільненні сіл на північ від Куп’янська відіграв 475-й штурмовий полк «Код 9.2» за підтримки 4-го батальйону 92-ї бригади.

«Повар», боєць 475-го ОШП «CODE 9.2»: «Ворог був „напівмісяцем“, скажімо так, майже кругову оборону тримали, нам спину прикривали, старалися тримати кругову, бо хтозна, куди ворог міг проскочити».

Українські танкісти та екіпажі БТРів виявили справжній героїзм, працюючи під постійними ударами дронів, зокрема FPV-дронів та «Молній», про що свідчать пошкодження на їхній бронетехніці.

Як би добре не спланувало операцію командування, тільки героїзм ось таких звичайних українських воїнів може забезпечити її справжній успіх. Доведено Куп’янськом.

