Росіяни прориваються до Покровська: військові відверто розповіли про ситуацію у місті

Покровськ / © Getty Images

Ворожі ДРГ продовжують заскакувати у Покровськ. До міських боїв ще далеко, але на околицях дотепер продовжують фіксувати російську піхоту, яка намагається прорватись в місто. Російські дрони майже повністю контролюють небо над містом і намагаються перебити до нього шляхи сполучення. Нашій піхоті дедалі складніше заходити на позиції.

Про це йдеться у матеріалі спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Суцільні тунелі з сіток — так тепер виглядають дороги Донеччини, навіть більш тилові. Їх невпинно натягують, аби захистити логістичні шляхи. Бо ворог суттєво наростив удари FPV-дронами.

Під Покровськом росіяни тиснуть і в повітрі і на землі, кажуть військові. Наші пілоти фіксують трьох окупантів, які йдуть на перезмінку в окоп. Це вже третя група від світанку, яка намагається просочитись в саме місто.

Заскочити в житлові квартали, закріпитись у підвалах, знайти схованки і чекати на підмогу, аби йти вглиб Покровська — така тактика росіян. Саме місто, як показує мапа «Діпстейт» — вже в напівоточенні. Після прориву під Добропіллям стало ще складніше. І якщо в самому Покровську вуличні бої поки на околицях. І більшість кварталів контролюють Сили Оборони, то про небо над містом такого не скажеш.

«Окремі ДРГ вже заскочували. Ми це бачили. Всі це бачили, в самому місці вже були конфлікти», — каже Дмитро, військовослужбовець ЗСУ.



Двісті вильотів з однієї точки — саме стільки дронів запускає лиш один екіпаж росіян, кажуть військові. Така тотальна повітряна навала максимально ускладнює шлях нашій піхоті. До пів року солдатам доводиться сидіти в окопах. Бо шлях до них — найнебезпечніший. А захід на позиції може тривати кілька днів.

Попри це лінія фронту навколо Покровська стабільна. У нас хоч і менше дронів, але наші пілоти бʼють влучніше. Один з тих окупантів, які намагались прорватись в Покровськ, так і лишиться в лісосмузі.

Як бити аж настільки точно вчить пілотів Січеславських десантників Дмитро. Під час боїв на Котлиному, воїн-доброволець за пів доби роботи знищив три десятки росіян. .

«Близько шести десятків за світловий день. Поки світовий день був», — каже він.

Після кількох поранень його забрали в штаб батальйону, аби він керував усіма пілотами. Бо, як ніхто, вивчив тактику росіян. І їхнє озброєння.

Тепер він керує вильотом пілота, який все ж закінчує спробу трьох росіян прорватись в Покровськ.

