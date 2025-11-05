- Дата публікації
Росіяни ракетою та дроном атакували сільський магазин: є загибла та багато потерпілих
Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетою та дронами.
Росіяни по селу Миколаївка Дніпропетровської області одночасно вдарили ракетою та «Шахедом». Розтрощений магазин на центральній вулиці. У момент атаки там було чимало людей. Одна з відвідувачок загинула на місці. Власниця, що опинилася в епіцентрі удару, та 5-річна дівчинка — в тяжкому стані в лікарні.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.
«Доньці ногу і руку відрізали, 37 років, двоє діточок у неї. Її відвезли в Дніпро. Вона кричить — мамо не плач, ми ще з тобою танцювати будемо», — каже Людмила.
Донька вижила — завдяки зятю, розповідає пані Людмила. Той і першу допомогу надавав і захистив під час повторної атаки, яка і наробила найбільше лиха.
Допомагають родині друзі та знайомі. Розбирають завали, вивозять залишки товару та техніку.
Будинок навпроти місця атаки стоїть без вікон та з побитим дахом. У ньому дивом врятувалися матір та двоє дітей пана Дмитра. Адже, розповідає чоловік — усе відбулось миттєво, заховатись часу не було.
Усі відбулися легкими пораненнями, каже Дмитро і сильним переляком. Про повернення навіть думати не хочуть.
Сусід Дмитра, пан Іван, теж ледь не загину, коли оговтавшись після першого вибуху — вибіг на вулицю подивитись чи не потрібна кому допомога.
Усвідомивши що вдруге вцілів — попри небезпеку кинувся рятувати потерпілих.
Цим обстрілом росіяни вбили жінку і поранили її п’ятирічну онучку, з якою та йшла до магазину по чебуреки. Дитині довелось ампутувати ногу. Загалом через атаку у селі постраждали дев’ять людей. І без даху над головою лишилися мешканці понад трьох десятків розтрощених будинків.
