Росіяни ракетою та дроном атакували сільський магазин: є загибла та багато потерпілих

Наслідки атаки / © ТСН

Росіяни по селу Миколаївка Дніпропетровської області одночасно вдарили ракетою та «Шахедом». Розтрощений магазин на центральній вулиці. У момент атаки там було чимало людей. Одна з відвідувачок загинула на місці. Власниця, що опинилася в епіцентрі удару, та 5-річна дівчинка — в тяжкому стані в лікарні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

«Доньці ногу і руку відрізали, 37 років, двоє діточок у неї. Її відвезли в Дніпро. Вона кричить — мамо не плач, ми ще з тобою танцювати будемо», — каже Людмила.

Донька вижила — завдяки зятю, розповідає пані Людмила. Той і першу допомогу надавав і захистив під час повторної атаки, яка і наробила найбільше лиха.

Допомагають родині друзі та знайомі. Розбирають завали, вивозять залишки товару та техніку.

Будинок навпроти місця атаки стоїть без вікон та з побитим дахом. У ньому дивом врятувалися матір та двоє дітей пана Дмитра. Адже, розповідає чоловік — усе відбулось миттєво, заховатись часу не було.

Усі відбулися легкими пораненнями, каже Дмитро і сильним переляком. Про повернення навіть думати не хочуть.

Сусід Дмитра, пан Іван, теж ледь не загину, коли оговтавшись після першого вибуху — вибіг на вулицю подивитись чи не потрібна кому допомога.

Усвідомивши що вдруге вцілів — попри небезпеку кинувся рятувати потерпілих.

Цим обстрілом росіяни вбили жінку і поранили її п’ятирічну онучку, з якою та йшла до магазину по чебуреки. Дитині довелось ампутувати ногу. Загалом через атаку у селі постраждали дев’ять людей. І без даху над головою лишилися мешканці понад трьох десятків розтрощених будинків.

