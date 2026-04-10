Росіяни "Шахедом" атакували обласний центр України: що відомо

Росіяни атакували Суми / © tsn.ua

Реклама

Суми атакували ворожі безпілотники. В місті ввечері пролунало кілька потужних вибухів. Один із дронів поцілив у дах багатоповерхового будинку — цей момент зафіксували самовидці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Удар повністю зруйнував покрівлю будинку. Важка плита перекриття пробила дах і впала просто на ліжко в кімнаті. Власниці квартири в цей момент не було вдома, і саме це врятувало їй життя.

Реклама

Станом на зараз до медиків звернулася одна потерпіла — у жінки діагностували гостру реакцію на стрес. У самому будинку вибиті вікна та потрощені балкони. Рятувальники наразі обстежують поруйнований дах і розчищають завали.

«На місці працюють усі відповідні служби. На жаль, працівники ДСНС не могли одразу розпочати ліквідацію, оскільки зберігалася повторна загроза удару ворожого безпілотника», — каже Артем Кобзар, в.о. Сумського міського голови.

