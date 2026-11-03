Комишуваха / © Національна поліція України

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До тридцяти трьох зросла кількість загиблих у Комишувасі в Запорізькій області. Ще понад п’ятдесят, за останніми даними, вважаються зниклими безвісти. Напередодні російські воєнні злочинці тритонною авіабомбою поцілили по підземній школі.

Навчальний заклад у селищі використовували як укриття, де жителі громади отримували прихисток, соціальну та медичну допомогу. На місці атаки триває пошуково-рятувальна операція — під загрозою нових ударів. В області відсьогодні триденна жалоба.

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Про це повідомляє кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

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Російські дрони атакували тих, хто рятував людей із бетонної пастки

З’явилися перші хвилини після удару 3-тонної бомби по підземній школі. Поліція та волонтери одразу кинулися на допомогу людям, що опинилися в бетонній пастці, однак їх почали атакувати російські дрони.

З червня з Комишуваської громади почали проводити примусову евакуацію родин із дітьми. Тож у цій школі вже не проводили уроків, проте вона слугувала справжнім прихистком для сотень людей. Там жителі громади отримували гуманітарну та медичну допомогу. В день трагедії в селище привезли хліб, його і роздавали в укритті.

Михайло Семікін, начальник Запорізької районної військової адміністрації: «За моєю спиною центр життєстійкості — вірніше те, що від нього залишилося після того, як сюди поцілили російські КАБи. Саме в той час, коли люди отримували гуманітарну та медичну допомогу. Під завалами ще залишаються люди».

Трагедія в гуманітарному хабі та робота під загрозою нових обстрілів

Одразу після атаки врятувати вдалося 5 постраждалих. Згодом із-під завалів дістали ще одну живу людину, однак усі спроби реанімації були марними.

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Влад Маховський, волонтер: «Продовжуються рятувальні роботи, але сьогодні вже більше шукаємо тіла загиблих людей, яких вже безліч. Так, це дуже такий підступний був удар росіян ФАБами-3000 — 3 тонни. Там, де люди були, де гуманітарний хаб, укриття для цивільних, багато цивільних загинуло».

Наразі загиблих уже понад 30. Серед них, зокрема, двоє рятувальників, 4 поліцейських та дружина голови громади. В обвалених заглиблених приміщеннях ще може бути багато людей. Попри постійну загрозу, надзвичайники та копи на місці намагаються відкопати розтрощену частину школи. Працюють ледь не вручну: через засилля дронів пригнати на місце трагедії крани чи іншу важку техніку просто неможливо.

Лікарі борються за життя поранених: стан критичний

П’ятьох людей, визволених із-під руїн напередодні, зараз рятують медики у стаціонарі. В цій лікарні 4 постраждалих. 22-річна дівчина у вкрай важкому стані.

Андрій Сех, завідувач відділення термічної травми міської лікарні екстреної та медичної допомоги: «81 відсоток опіків поверхні тіла, опіки полум’ям, до того ще вибухова травма, ще множинні переломи лицьової щелепи і вкрай тяжкий опіковий шок».

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У інших пацієнтів лікарні — переломи, множинні уламкові поранення та акубаротравми. Щойно після операції Родіон. Хлопцю 28 років, він працює рятувальником ДСНС. Його вразило під час повторного удару.

Едуард Балій, батько постраждалого: «Вони поїхали гасити, і прилітало ще не один раз. Дуже багато людей загинуло. Дякувати Богові, що син залишився живий. Тяжкий, але він у мене міцний».

У Родіона зламана щелепа, акубаротравма та значні пошкодження руки. Наступний місяць хлопцю доведеться провести у лікарні. Батько Родіона вчора втратив не одного близького товариша.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЛО в КОМИШУВАСІ! ДЕТАЛІ СУТИЧОК в ПЕТРОПАВЛІВСЬКІЙ БОРЩАГІВЦІ | ТСН 16:00 3 ЛИСТОПАДА

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