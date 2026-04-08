ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Росіяни скинули три КАБи на селище: чому люди не зможуть отримати компенсацію

Росіяни атакували селище Балабине на Запоріжжі керованими авіабомбами. Загинув 45-річний чоловік, пошкоджено понад 100 будинків.

© ТСН

Двоє загиблих та дев’ятеро поранених — такі наслідки чергової масованої атаки росіян на Запорізьку область. Ворог випустив майже 600 дронів та скинув два десятки авіабомб.

Три КАБи розірвалися у селищі Балабине, вщент зруйнувавши житлові будинки. Під завалами загинув голова родини, а його матір дивом врятували родичі.

Про наслідки нічного жаху — кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

Трагедія однієї родини: «Його викопали лише зранку»

Близько одинадцятої вечора Балабине здригнулося від потужних вибухів. Одна з авіабомб поцілила прямо в житловий будинок. На той момент там перебувала вся сім’я: 45-річний чоловік, його дружина, дитина та старенька матір. Жінкам та дитині вдалося вижити, проте голова родини загинув на місці — його тіло рятувальники змогли знайти під уламками лише вранці.

Олександр, сусід загиблого: «Одразу горів сусідній будинок, швидко загасити не було можливості. Пожежники приїхали і загасили потім. Його засипало, сьогодні служба приїхала, викопали».

Володимир Калашник, родич родини, вночі власними руками відкопував свою матір з-під руїн.

Володимир Калашник: «Я прибіг вночі сюди, поміг витягувати свою рідну матір. У неї із зором щось сталося. Ударило чимось у грудну клітку, її вночі забрали, повезли в лікарню».

Юридична пастка: чому немає компенсацій?

За попередніми даними, у Кушугумській громаді за цю ніч пошкоджено понад 100 будинків. Проте мешканці вщент зруйнованих осель зіткнулися з іншою бідою: отримати державну компенсацію за програмою «єВідновлення» вони наразі не можуть.

Володимир Сосуновський, голова Кушугумської ОТГ: «Сьогодні громада в зоні бойових дій і не підпадає під компенсацію держави до покращення ситуації чи виводу з цієї зони. Звичайно, компенсацію людям ми зробити не зможемо, будемо дивитися по бюджету селищної ради, максимально закривати першочергові потреби».

Енергетичний колапс

Крім житлового сектору, постраждало місцеве підприємство та енергомережі. Понад 4 тисячі абонентів залишилися без світла. Енергетики кажуть, що масштаби пошкоджень величезні — провода перебиті не лише уламками КАБів, а й дронами-камікадзе.

Роботи з відновлення розпочнуться, щойно безпекова ситуація дозволить бригадам виїхати на об’єкти. Громада залишається під постійною загрозою не лише авіації, а й ворожих дронів, які полюють на цивільних навіть вдень.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie