Росіяни скинули три КАБи на селище: чому люди не зможуть отримати компенсацію

Наслідки російських обстрілів / © ТСН

Реклама

Двоє загиблих та дев’ятеро поранених — такі наслідки чергової масованої атаки росіян на Запорізьку область. Ворог випустив майже 600 дронів та скинув два десятки авіабомб.

Три КАБи розірвалися у селищі Балабине, вщент зруйнувавши житлові будинки. Під завалами загинув голова родини, а його матір дивом врятували родичі.

Про наслідки нічного жаху — кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

Реклама

Трагедія однієї родини: «Його викопали лише зранку»

Близько одинадцятої вечора Балабине здригнулося від потужних вибухів. Одна з авіабомб поцілила прямо в житловий будинок. На той момент там перебувала вся сім’я: 45-річний чоловік, його дружина, дитина та старенька матір. Жінкам та дитині вдалося вижити, проте голова родини загинув на місці — його тіло рятувальники змогли знайти під уламками лише вранці.

Олександр, сусід загиблого: «Одразу горів сусідній будинок, швидко загасити не було можливості. Пожежники приїхали і загасили потім. Його засипало, сьогодні служба приїхала, викопали».

Володимир Калашник, родич родини, вночі власними руками відкопував свою матір з-під руїн.

Володимир Калашник: «Я прибіг вночі сюди, поміг витягувати свою рідну матір. У неї із зором щось сталося. Ударило чимось у грудну клітку, її вночі забрали, повезли в лікарню».

Реклама

Юридична пастка: чому немає компенсацій?

За попередніми даними, у Кушугумській громаді за цю ніч пошкоджено понад 100 будинків. Проте мешканці вщент зруйнованих осель зіткнулися з іншою бідою: отримати державну компенсацію за програмою «єВідновлення» вони наразі не можуть.

Володимир Сосуновський, голова Кушугумської ОТГ: «Сьогодні громада в зоні бойових дій і не підпадає під компенсацію держави до покращення ситуації чи виводу з цієї зони. Звичайно, компенсацію людям ми зробити не зможемо, будемо дивитися по бюджету селищної ради, максимально закривати першочергові потреби».

Енергетичний колапс

Крім житлового сектору, постраждало місцеве підприємство та енергомережі. Понад 4 тисячі абонентів залишилися без світла. Енергетики кажуть, що масштаби пошкоджень величезні — провода перебиті не лише уламками КАБів, а й дронами-камікадзе.

Роботи з відновлення розпочнуться, щойно безпекова ситуація дозволить бригадам виїхати на об’єкти. Громада залишається під постійною загрозою не лише авіації, а й ворожих дронів, які полюють на цивільних навіть вдень.

Реклама

