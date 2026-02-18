Росіяни спрямували 500 дронів на одну із областей України: місцеві розповіли моторошні подробиці

Росіяни обстріляли Запоріжжя / © ТСН

Російські війська знову завдали масованого удару по Запоріжжю та області, застосувавши сотні безпілотників. У самому обласному центрі під ударом опинився житловий квартал. Один із ворожих дронів влучив просто в дорогу між багатоповерхівками, коли на вулиці ще перебували люди.

Подробиці з місця подій розповіла кореспондентка ТСН Дарія Назарова.

Смертельний «приліт» у двір

Атака розпочалася близько 9-ї вечора. Потужний вибух пролунав у спальному районі міста. За останніми даними, внаслідок влучання загинула 48-річна жінка. Медики боролися за її життя в кареті «швидкої», проте врятувати її не вдалося.

Ще семеро людей отримали поранення. Усі вони — мешканці навколишніх будинків, які в момент вибуху перебували у власних оселях або неподалік.

Людмила Веременко, жителька Запоріжжя: «В цей двір вже вдруге прилітає. Нам „весело“ кожного дня. Я вискочила на балкон, тому що в мене чоловік мав приїхати з роботи. Він на маршрутці проїхав буквально за 2 хвилини перед цим. Мене тіліпало так».

«Ніби мопед набирав швидкість»: розповіді постраждалих

Місцеві мешканці кажуть: бачили, як ворожий дрон почав заходити на піке біля багатоповерхівок. Звук двигуна «Шахеда» наводив жах на людей, які намагалися сховатися в останню мить.

Катерина Білоконь, постраждала: «Ніби мопед швидкість почав набирати „вжжжж“. Встигли вискочити».

Стан поранених дітей та ситуація зі світлом

Серед потерпілих — двоє дітей, віком 11 та півтора роки. На щастя, загрози їхньому життю немає. У дорослих травми також оцінюються як нетяжкі — після надання допомоги всі відпущені на амбулаторне лікування.

Через атаку у житловому кварталі зникло світло та опалення. Комунальні служби працювали всю ніч, забиваючи вибиті вікна. На місці розгорнули пункти обігріву для мешканців пошкоджених квартир.

Пів тисячі дронів росіяни спрямували на Запорізьку область

Запорізька область пережила справжню навалу безпілотників. За добу по містах та селах росіяни випустили близько пів тисячі дронів. Окрім «Шахедів», ворог активно застосовує дрони типу «Молнія».

Найбільше від атак потерпав Південний мікрорайон Запоріжжя. Втім, більшість ворожих цілей силам ППО вдається збивати.

