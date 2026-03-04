Росіяни за 20 км від околиць Харкова: військовий відверто розповів про ситуацію на фронті

Війна в Україні / © Associated Press

Заступник командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» на псевдо «Порох» розповів, що росіяни на Харківщині намагаються проводити наступ.

Про це він сказав у коментарі ТСН.

Військовий зазначив, що ситуація контрольована, проте окупанти намагаються наступати та постійно обстрілюють Сили оборони. Він додав, що поки ворог не використовує на фронті важку техніку.

«Порох» пояснив, що Сили оборони домінують у небі, проте російських безпілотників і досі дуже багато, особливо небезпечними є FPV-дрони на оптоволокні. Також він додав, що поки покращення погоди ніяк не впливає на активність РФ.

«Ми пережили цю зиму і вистояли — це головне. Зміни погодніх умов впливають, як на нас, так і на противника. Зараз особливих змін через погоду ми не фіксуємо. Нашим бійцям на позиціях буде легше, оскільки потепліло», — сказав військовий.

«Порох» зазначив, що минулого місяця, коли росіяни штурмувати наші позиції, то було помітно, що це не професійні військові.

«Можна сказати, що на ці м’ясні міні-штурми вони відправляють все, що попадеться», — сказав він.

Війна в Україні: що відбувається на Харківщині

За даними Генштабу, попередня доба минула без активності росіян у напрямку Куп’янська. Натомість, армія РФ зосереджує основні зусилля — південніше, у бік Куп’янська — Вузлового.

Більш стабільна ситуація, на іншому відтинку фронту, на півночі Харківщини. Це ділянка, звідки росіяни починали своє повторне вторгнення у травні 2024 року, у бік обласного центру — через Стрілечу та Липці.

Нині лінія бойового зіткнення там проходить менше ніж за двадцять кілометрів від околиць Харкова і окупанти — безупину тероризують обласний центр КАБами, дронами а трапляється, що з реактивної артилерії.

