Росіяни сунуть на Куп’янськ: військові відверто розповіли про штурми окупантів

Куп’янськ / © Getty Images

Північніше Куп’янська ворожа піхота, щодоби намагається форсувати річку Оскіл. І щоразу їм на заваді стають артилеристи «Карадагу» — 15 бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Їхні 105 міліметрові гаубиці, хоч і доволі поважного віку зброя, свої завдання виконують дуже ефективно.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Моторного.

QR-код — це збір на дрони для 15 бригади Нацгвардії.

Історія «Мині»

23-річний воїн «Карадагу» «Миня» повномасштабну війну зустрів солдатом строкової служби. Нині в районі Куп’янська на Харківщині служить навідником 105 міліметрової гаубиці. За службу він отримав нагороду від президента.

«Підписав контракт в 23-му році. І по весь час. За оборону рідної держави. За те, що ми обороняємо від ворога а також наносимо йому дуже великий вогневий удар», — каже «Миня».

Росіяни наступають у бік Куп’янська

Від початку осені, розповідають воїни «Карадагу», московити серйозно посилили свої штурмові зусилля навколо Куп’янська. А надто на західному березі Осколу.

«Зараз, здебільшого, ми стримуємо наступ противника. Це, здебільшого, наступ іде в пішому порядку. Переправляються через переправи та здійснюють спроби штурмувати наші позиції», — каже «Хорол», командир артдивізіону 15 БрОП НГУ «Карадаг».

Важкої бронетехніки на західному березі річки московити не мають, запевняють нацгвардійці. Так само від літа не помічають на ділянці ворожих мотоциклістів або ж багі. Через Оскіл, гумовими човнами, рашисти намагаються переправляти винятково піхоту.

«Це не понтони, це звичайна натягнута мотузка. До неї лодка прев’язана і вони за допомогою лодки здійснюють спроби переправи на цей берег. За допомогою гармат стримуємо їх наступ», — каже «Хорол», командир артдивізіону 15 БрОП НГУ «Карадаг».

Не дозволяти ворогу перетинати річку тепер їх щоденна робота, каже «Пасічник». Та найчастіше, вони працюють по штурмових групах противника.

Їхня півстолітнього віку гаубиця, хоч і не найбільшого артилерійського калібру та — стріляє досить точно, запевняє командир розрахунку 15 бригади НГУ.

Водночас, кожен їх постріл — це ще й орієнтир для ворожих дронів та артилерії, що зазвичай працюють зі східного берега річки.

