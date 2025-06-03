Росіяни сунуть у бік Дніпропетровщини: яка там ситуація і що насправді відбувається

Межівська громада / © ТСН

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Межівська громада на Дніпропетровщині — за три кілометри до лінії фронту. Чотири села тут майже повністю евакуйовані та розбиті.

Гучно тут від початку повномасштабного. Нині ж нове випробування — засилля російських FPV-дронів. Тож примусову евакуацію родин з дітьми днями оголосили з п’яти населених пунктів і з самої Межової. Водночас людей тут лише більшає.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

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У прифронтових регіонах Дніпропетровщини сирена майже не стихає. До фронту лічені кілометри. Канонаду чути постійно. А віднедавна додалася ще одна біда. Ворожі FPV-дрони почали прориватися до центру громади. Десятками за день ширяють над хатами.

Межівська громада / © ТСН

Днями один з безпілотників зруйнував дитячий садок. Від нещодавно відремонтованого закладу після «прильоту» залишилися лише стіни. Згоріло все — дитячі ліжка, книжки, іграшки.

«Знищені заклади культури, заклади освіти, знищуються об’єкти соціальної культурної сфери, деякі ми відновлюємо, але сьогодні це стає все складніше і складніше, і в деяких випадках небезпечно це робити», — каже межівський селищний голова Володимир Зражевський.

Місцеві навчились швидко переміщатися вулицями, прислухатися, а віднедавна ще й пильно вдивлятися у небо. Саме з сусідньої Новопавлівки, яку від нового року ворог стирає щоденними ударами КАБів, до Межової і приїхала значна частина переселенців. Між селами з десяток кілометрів, однак і їх люди сприймають як відносну безпеку.

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Пані Анастасія одна з тих, хто тримався у Новопавлівці, доки ворог не зруйнував хату. Тепер у 74 роки стала переселенкою, прийшла оформлювати документи. І найбільший її страх, що знову доведеться їхати далі.

У центрі надання адмінпослуг кажуть, попри близькість фронту переселенців у їхній громаді вже понад шість тисяч.

Пані Маргарита мешкає в Межовій від літа 2022 року. Родиною тікали з Вугледара. Тепер от знову на валізах. З чоловіком і паралізованим батьком збираються їхати вглиб Дніпропетровщини. А пані Віра поки вірить, що все буде добре. Її двір видно здалеку, він потопає у квітах. Жінка посадила город, плекає кілька сортів троянд і, каже, призвичаїлася до постійних вибухів.

Обов’язкову евакуацію родин з дітьми провели вже в 4 населених пунктах Межівської громади. Днями оголосили ще з п’яти, зокрема і з самого селища Межова, бо щодня тут стає все гучніше та небезпечніше.

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Нагадаємо, Зеленський повідомив, де на фронті найнебезпечніша ситуація.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 14:00 3 червня. СУМИ В ЖАЛОБІ! Вибух у КРИМУ й ШПИГУН У НАЦГВАРДІЇ!