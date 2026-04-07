Росіяни трубою намагаються прорватись до важливого міста в Україні: що відомо

Росіяни намагаються захопити Куп'янськ

Найчастіше — трубою, але трапляється, що й гумовими човнами: окупанти відчайдушно намагаються подолати річку Оскіл, аби закріпитися в Куп’янську. Ворожі атаки зараз зосереджені північніше міста та у бік Заоскілля. Групи росіян у самому середмісті ще залишаються, але вони фактично оточені й відрізані від основних сил.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Що відбувається у Куп’янську

У Куп’янську щодоби відбуваються стрілецькі протистояння на мінімальних відстанях. Хоча масованих штурмів менше, ніж торік, ворог не полишає спроб «просочитися» у житлову забудову.

«Масованих штурмів не відбувається, але противник намагається малими групами просочитися в самий населений пункт. Але йому це не вдається! Його залишається там невелика кількість. Повністю логістичні шляхи відрізані», — каже «Абат», командир БТГр 13 ОБрОП НГУ «Хартія».

Окупанти, що засіли в місті, намагаються уникати контактних боїв — вони тихуються по підвалах та руїнах багатоповерхівок, просто намагаючись вижити. Вибити їх звідти вкрай важко.

«Противник себе не виявляє до останнього, поки не зустрінуться обличчя в обличчя! Він ховається. Також єсть укриття, єсть багатоповерхівки. Які дуже складно там відпрацювати по ним», — додає «Абат».

Піхотинці «Липа» та «Джордан» щойно повернулися з безперервного бойового виходу, який тривав понад 140 діб. Саме вони є тією «першою лінією», що не дає ворогу інфільтруватися в місто.

Більшість роботи — близько 95% — зараз виконують дрони. Проте, коли псується погода, вся вага війни лягає на плечі піхоти.

Росіяни намагаються прорватись до Куп’янська трубою

Один із найекзотичніших шляхів ворога до Куп’янська — газогін великого діаметру, що перетинає Оскіл під водою. Росіяни використовують трубу як тунель, наривши виходи вже на західному березі.

Нацгвардійці контролюють ці «нори»: як тільки окупант з’являється на поверхні — по ньому миттєво відпрацьовують.

Найманці з Африки та Кавказу

Серед тих, хто намагається прорватися в місто через труби, дедалі частіше трапляються іноземці.

За оцінками командирів «Хартії», на західному березі Осколу поміж руїн зараз залишається не більше сотні московитів. Їхня доля — бути остаточно зачищеними або здатися в полон.

