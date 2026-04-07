Ексклюзив ТСН
619
2 хв

Росіяни трубою намагаються прорватись до важливого міста в Україні: що відомо

Росіяни намагаються захопити Куп’янськ, пробираючись через підводну трубу газогону та на човнах. Бійці бригади «Хартія» розповіли про зачистку міста та іноземних найманців.

Олександр Моторний
Росіяни намагаються захопити Куп'янськ

Росіяни намагаються захопити Куп'янськ / © Getty Images

Найчастіше — трубою, але трапляється, що й гумовими човнами: окупанти відчайдушно намагаються подолати річку Оскіл, аби закріпитися в Куп’янську. Ворожі атаки зараз зосереджені північніше міста та у бік Заоскілля. Групи росіян у самому середмісті ще залишаються, але вони фактично оточені й відрізані від основних сил.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного.

Що відбувається у Куп’янську

У Куп’янську щодоби відбуваються стрілецькі протистояння на мінімальних відстанях. Хоча масованих штурмів менше, ніж торік, ворог не полишає спроб «просочитися» у житлову забудову.

«Масованих штурмів не відбувається, але противник намагається малими групами просочитися в самий населений пункт. Але йому це не вдається! Його залишається там невелика кількість. Повністю логістичні шляхи відрізані», — каже «Абат», командир БТГр 13 ОБрОП НГУ «Хартія».

Окупанти, що засіли в місті, намагаються уникати контактних боїв — вони тихуються по підвалах та руїнах багатоповерхівок, просто намагаючись вижити. Вибити їх звідти вкрай важко.

«Противник себе не виявляє до останнього, поки не зустрінуться обличчя в обличчя! Він ховається. Також єсть укриття, єсть багатоповерхівки. Які дуже складно там відпрацювати по ним», — додає «Абат».

Піхотинці «Липа» та «Джордан» щойно повернулися з безперервного бойового виходу, який тривав понад 140 діб. Саме вони є тією «першою лінією», що не дає ворогу інфільтруватися в місто.

Більшість роботи — близько 95% — зараз виконують дрони. Проте, коли псується погода, вся вага війни лягає на плечі піхоти.

Росіяни намагаються прорватись до Куп’янська трубою

Один із найекзотичніших шляхів ворога до Куп’янська — газогін великого діаметру, що перетинає Оскіл під водою. Росіяни використовують трубу як тунель, наривши виходи вже на західному березі.

Нацгвардійці контролюють ці «нори»: як тільки окупант з’являється на поверхні — по ньому миттєво відпрацьовують.

Найманці з Африки та Кавказу

Серед тих, хто намагається прорватися в місто через труби, дедалі частіше трапляються іноземці.

За оцінками командирів «Хартії», на західному березі Осколу поміж руїн зараз залишається не більше сотні московитів. Їхня доля — бути остаточно зачищеними або здатися в полон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЗАЧИСТКА КУП’ЯНСЬКА БЕЗ ПРИКРАС! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

619
