Росіяни цілеспрямовано атакували кінний клуб: загинуло семеро елітних тварин

Росіяни цілеспрямовано атакували кінний клуб

На Київщині внаслідок нічної атаки росіян у ніч проти сьомого вересня загинуло семеро коней. Кінний клуб атакували російські «Шахеди». Від удару — тварини померли на місці. Це були спортивні коні елітних порід, які неодноразово брали участь у всеукраїнських та закордонних змаганнях.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Юлія Толпига, власниця кінного клубу, показує місце, яке вночі 7 вересня атакували росіяни і вбили її улюбленців.

«Стайня от, а тут гуляли коні. На вечір ми їх випускали, бо жарко днем, ночі прохладніше, і вночі вони залишалися часто на дворі», — каже вона.

Три ударні дрони — на уламках, які лишилися на місці влучань, була їхня назва — «Герань». Цю ніч Юлія згадує з жахом.

«Я була вдома, я живу тут 50 метрів від стайні, і перший вибух був, я підірвалася, у мене в дворі собаки гуляли, я побігла забирати собак, і друга хвиля вже, другий раз, коли приліт був, мене збило з ніг», — каже вона.

Коли Юлія прибігла у кінний клуб, стало зрозуміло — тварин вже не врятувати.



«Травми, ноги поламані, були діри на венах, по всьому тілу. Вижити шансів не було у коней. Це такі травми, що не сумісні з життям», — каже Юлія Топлига.



Це були спортивні коні елітних порід. Їх звали — Ра Марсель, Тест, Фрейлі, Боспор, Мак-Тум, Малахіта і Ра Назран. Вони неодноразово брали участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І були дуже перспективними.

Тіла коней були розкидані, каже Юлія, по різні боки клубу. Це свідчить про те, що вони тікали, намагалися врятуватися, але їх наздогнала ударна хвиля.

У кінному клубі лишилося всього двоє коней. 4-річна Холі і 19-річна Мануель — ночували на іншій ділянці за стайнею, і наразі досі оговтуються від стресу. Холі — тут не так давно і на ній, зазвичай, тренуються діти. Мануель, яку лагідно тут називають Машею, старожил — в Україну переїхала понад 15 років тому.

На момент атаки на території кінного клубу було і четверо людей — конюхи та тренери. Серед них і Лідія, яка за звуками шахедів, що наближаються, одразу зрозуміла, треба ховатися.

«Я дуже чую прильоти, я сама колись їх збивала. Я почула цей змінений звук, що він зараз впаде, я тільки крикнула „лягай“ і один гух, потім другий гух, потім третій гух. Я вибігла на вулицю, це було дуже страшно. Всюди валялися трупи коней», — каже тренерка з кінного спорту Лідія Гребіннікова.

Лідія — досвідченна тренерка і спортсменка. Верховою їздою займається майже 30 років. На початку ж повномасштабного вторнення стала на захист країни і доєдналася до жіночої мобільної групи ППО «Бучанські відьми».



«Від 1 липня вже не служу, бо не дозволяла робота, коні були понад усе. І в частинці кожного загиблого коня, це була як частинка мого серця, тому що я з усіма ними працювала», — каже вона.

Від ударної хвилі у стайні кінного клубу — повилітали вікна. Нині у приміщеннях, які не постраждали, розмістили трьох собак. Під час атаки вони були біля коней і дивом лишилися живі.

Наслідки російської атаки Юлії допомагають прибирати працівники клубу, відвідувачі та волонтери. Дрони оглянули і забрали поліцейські, а величезні вирви від безпілотників — лишаються. Попри те, що росіяни завдали клубу неповтравних втрат, власниця каже: опускати руки не планує і згодом купувати нових коней.

