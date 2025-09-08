ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
3 хв

Росіяни цілеспрямовано атакували кінний клуб: загинуло семеро елітних тварин

Росіяни атакували кінний клуб та вбили тварин.

Росіяни цілеспрямовано атакували кінний клуб: загинуло семеро елітних тварин

Росіяни цілеспрямовано атакували кінний клуб

На Київщині внаслідок нічної атаки росіян у ніч проти сьомого вересня загинуло семеро коней. Кінний клуб атакували російські «Шахеди». Від удару — тварини померли на місці. Це були спортивні коні елітних порід, які неодноразово брали участь у всеукраїнських та закордонних змаганнях.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

Юлія Толпига, власниця кінного клубу, показує місце, яке вночі 7 вересня атакували росіяни і вбили її улюбленців.

«Стайня от, а тут гуляли коні. На вечір ми їх випускали, бо жарко днем, ночі прохладніше, і вночі вони залишалися часто на дворі», — каже вона.

Три ударні дрони — на уламках, які лишилися на місці влучань, була їхня назва — «Герань». Цю ніч Юлія згадує з жахом.

«Я була вдома, я живу тут 50 метрів від стайні, і перший вибух був, я підірвалася, у мене в дворі собаки гуляли, я побігла забирати собак, і друга хвиля вже, другий раз, коли приліт був, мене збило з ніг», — каже вона.

Коли Юлія прибігла у кінний клуб, стало зрозуміло — тварин вже не врятувати.

«Травми, ноги поламані, були діри на венах, по всьому тілу. Вижити шансів не було у коней. Це такі травми, що не сумісні з життям», — каже Юлія Топлига.

Це були спортивні коні елітних порід. Їх звали — Ра Марсель, Тест, Фрейлі, Боспор, Мак-Тум, Малахіта і Ра Назран. Вони неодноразово брали участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І були дуже перспективними.

Тіла коней були розкидані, каже Юлія, по різні боки клубу. Це свідчить про те, що вони тікали, намагалися врятуватися, але їх наздогнала ударна хвиля.

У кінному клубі лишилося всього двоє коней. 4-річна Холі і 19-річна Мануель — ночували на іншій ділянці за стайнею, і наразі досі оговтуються від стресу. Холі — тут не так давно і на ній, зазвичай, тренуються діти. Мануель, яку лагідно тут називають Машею, старожил — в Україну переїхала понад 15 років тому.

На момент атаки на території кінного клубу було і четверо людей — конюхи та тренери. Серед них і Лідія, яка за звуками шахедів, що наближаються, одразу зрозуміла, треба ховатися.

«Я дуже чую прильоти, я сама колись їх збивала. Я почула цей змінений звук, що він зараз впаде, я тільки крикнула „лягай“ і один гух, потім другий гух, потім третій гух. Я вибігла на вулицю, це було дуже страшно. Всюди валялися трупи коней», — каже тренерка з кінного спорту Лідія Гребіннікова.

Лідія — досвідченна тренерка і спортсменка. Верховою їздою займається майже 30 років. На початку ж повномасштабного вторнення стала на захист країни і доєдналася до жіночої мобільної групи ППО «Бучанські відьми».

«Від 1 липня вже не служу, бо не дозволяла робота, коні були понад усе. І в частинці кожного загиблого коня, це була як частинка мого серця, тому що я з усіма ними працювала», — каже вона.

Від ударної хвилі у стайні кінного клубу — повилітали вікна. Нині у приміщеннях, які не постраждали, розмістили трьох собак. Під час атаки вони були біля коней і дивом лишилися живі.

Наслідки російської атаки Юлії допомагають прибирати працівники клубу, відвідувачі та волонтери. Дрони оглянули і забрали поліцейські, а величезні вирви від безпілотників — лишаються. Попри те, що росіяни завдали клубу неповтравних втрат, власниця каже: опускати руки не планує і згодом купувати нових коней.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 14:00 новини 8 вересня. Накрили АГЕНТА ФСБ в ОДЕСІ! АТАКА Трипільської ТЕС

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie