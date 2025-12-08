Росіяни у Фастові знищили вокзал: нові подробиці атаки та що зараз відбувається у місті

Вокзал у Фастові після атаки РФ / © ТСН

У Фастові повністю демонтують пошкоджений ворожим обстрілом залізничний вокзал та збудують новий. Про це повідомив міський голова Михайло Нетяжук. Поки триватиме будівництво, на пероні встановлять тимчасову модульну конструкцію. Поки що там для пасажирів поставили намет. Попри те, що вокзал повністю знищений російською атакою, Укрзалізниця вже відновила рух потягів через Фастів. Уже почали курсувати пасажирські потяги далекого сполучення. Наступним кроком планують частково відновити рух приміських електричок.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Олександр Романюк.

Люди у Фастові кажуть, що головне — ніхто не постраждав через російські масовані обстріли вокзалу.

«Цієї ночі знову відбулась чергова російська атака. Постраждали і цивільні будинки і промислові об’єкти. Насправді сам Фастів вже кілька тижнів потерпає від ракетних ударів, зафіксовано пошкодження», — зауважує Олександр Романюк.

Найгірше — це атаки, які відбувались в останні дні. Росіяни «Шахедами» атакували і будівлю вокзалу, і депо.

«Укрзалізниця уже відновила рух потягів. Організований рух приміських електропотягів. Вокзал буде демонтовано, на його місці зведуть нову будівлю», — каже міський голова Михайло Нетяжук.

Біля вокзалу організували пункти обігріву. Тут можна зігрітись, зарядити телефон та отримати інформацію про рух потягів.

Керівниця вокзалу Наталія Тимошенко вже 25 років працює тут. Вона після першого “прильоту” одразу сюди прибула та разом із співробітниками була на вокзалі та всіх перераховувала, щоб встановити, чи всі живі.

Нагадаємо, росіяни у Фастові росіяни знищили вокзал.

