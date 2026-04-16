Росіяни у Києві вбили 4 людей, серед яких 12-річний хлопчик: що відбувається на місці обстрілів

Наслідки атаки на Київ 16 квітня / © Київська міська прокуратура

Росіяни у ніч проти 16 квітня масовано обстріляли Київ. Окупанти атакували столицю і дронами, і ракетами, зокрема били балістикою.

Російські військові у столиці вбили чотирьох людей, серед яких 12-річний хлопчик.

Кореспондентка ТСН Аліна Лісова побувала на місці ударів.

Наслідки обстрілу Подільського району Києва

«Нині ми в Подільському районі міста. Тут серйозно пошкоджений один з житлових комплексів. Кілька багатоповерхівок, щонайменше 5, як бачимо, повністю без вікон, балконних рам та огорож. Також, як розповіли самі мешканці, вибуховою хвилею під час атаки просто зносило меблі та інше майно людей уже в приміщеннях квартир», — каже кореспондентка ТСН.

На жаль, на цій локації відомо про двох загиблих. Це жінка і дитина — 12 річний хлопчик.

«Почула вибух. Дуже сильний. За секунду опинилась у ванній», — каже місцева жителька.

Нині на місці атаки люди прибирають скло та інші рештки будівельних матеріалів, також на місці і поблизу розгорнули штаби допомоги.

Наслідки удару по Оболонському районі Києва

«А це вже Оболонський район столиці, тут наслідки і руйнування теж чималі. Тут немає саме житлових будинків але потрощені офісні приміщення, шиномонтаж, заправка, автомобільний центр. У всіх будівлях вибиті вікна, погнуті віконні рами. Відомо що тут загинуло двоє людей, це охоронці, які працювали тут вночі», — зазначає Аліна Лісова.

Також внаслідок атаки сталося загоряння припаркованих авто на паркувальних майданчиках. Орієнтовно з десяток машин вщент вигоріли, інші суттєво пошкоджені.

Нині тут зібралися працівники, всім їм заборонено заходити до приміщень, тож люди чекають на вулиці.

За даними Повітряних сил України, від ранку 15 квітня до ранку 16 квітня російські війська випустили 703 повітряні цілі, з яких українська ППО знешкодила 667.

Зазначимо, що через російський терор у Києві є 58 потерпілих, проте ця цифра не остаточна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 ОНЛАЙН НОВИНИ 16 квітня. Тяжка ніч для Києва, Дніпра, Одеси та Харкова: наслідки атаки