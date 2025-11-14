Росіяни вдарили по будинку з реальними героями, чиї історії лягли в основу серіалу "Чорнобиль"

Квартира жінки повністю вигоріла / © ТСН

Вдова першої жертви Чорнобильської катастрофи Наталія Ходемчук постраждала внаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Києва. Вона в лікарні з суттєвими опіками.

Приліт, який стався на столичній Троєщині цієї ночі прийшовся на її квартиру. Постраждало також помешкання Героя України — інженера Чорнобильської АЕС Олексія Ананенка, який там мешкає з дружиною.

Історії цих героїв ми могли бачити в серіалі Чорнобиль, яке зняло свого часу НВО. А сьогодні їхнє життя змінила Росія своїми обстрілами.

Про це з місця події повідомляє журналістка Юлія Кирієнко.

Помешкання Олексія Ананенка та його дружини у більш-менш нормальному стані. Проте у квартирі багато кіптяви.

«Ми прокинулись о 1:30 від того, що летить дрон. Тут же вибух. Коли я виглянула у вікно побачила уламки, пожежу. Зрозуміла, що горить наш будинок. Я підійшла до коридору, сусідка кричала, що в наш будинок влучили, ми горимо», — каже дружина Олексія Ананенка Валентина.

Пані Валентина / © ТСН

Пані Валентина зазначає, що вони з чоловіком тривогу перебували у сусідки.

Епіцентр «прильоту» прийшовся на 7 поверх. Там була квартира вдови першої жертви Чорнобильської катастрофи Наталії Ходемчук. Поруч була жінка з двома дітьми, чий чоловік на фронті. Вони вижили.

Найбільше постраждала Наталія Ходемчук. Її стан важкий, у неї 45% опіків тіла.

«Вкрай важкий опіковий шок, опік дихальних шляхів. Погіршує ситуацію те, що у неї цукровий діабет другого типу, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба серця. Прогноз несприятливий», — каже заступниця директора з медичних питань КНП «Медичний центр Києва» Тетяна Бондаренко.

Нагадаємо, у Києві рятувальник Сергій Власенко під час чергування прибув на виклик і виявив, що горить його власна квартира — у будинок влучив російський дрон. Його родина встигла вибігти після сигналу тривоги, тож ніхто не постраждав.